Marron se juega el dedo en 'El Hormiguero 3.0' con una sierra para escayolas

Tenemos en nuestras manos una herramienta sorprendente: una sierra que se emplea para seccionar y/o retirar yesos sintéticos o de escayola sin riesgo de dañar al paciente.

Muchos pacientes no ocultan su temor al ver las sierras que se utilizan para retirar el yeso o escayola que protege una fractura. Sin embargo, se trata de sierras especiales cuya hoja no gira, sino que vibra, de forma que al contacto con la piel produce rozamiento y calor, pero gracias a la elasticidad de la piel no puede cortarla.

Según las especificaciones del fabricante, oscila unos 5 grados y con una frecuencia ajustable ≥ 12500 oscilaciones / minuto.

El uso de las sierras oscilantes ha solucionado gran parte de los problemas que creaba la retirada de los vendajes enyesados con tijeras, como traumatismos en la piel.

