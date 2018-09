El complicado reto de Marron en 'El Hormiguero 3.0': Colgar un coche en el aire usando solo un cinturón de seguridad

El cinturón de seguridad de poliéster y sus tres anclajes en el interior del coche son suficientemente resistentes para soportar el peso del automóvil.

La misión del cinturón de seguridad es absorber energía de impacto y sujetar los cuerpos en caso de colisión. En coches, los cinturones de seguridad son cinturones de tres puntos como mínimo. Se dice que son de tres puntos porque tienen tres puntos de anclaje, lo que les permite a su vez sujetar simultáneamente las caderas y el torso del pasajero o conductor. En su colocación, es imprescindible que el cinturón pase por encima de la clavícula, por un lado, y que esté lo más pegado a las caderas por otro lado, ya que si nos presiona el cuello, o no pasa por encima del hombro, o se ajusta demasiado arriba, sobre el abdomen, dejará de proteger y contribuirá a sufrir más y peores lesiones. El cinturón trabaja en conjunto con el pretensor y el airbag para una seguridad eficaz. El pretensor bloquea el cinturón de seguridad para que, en caso de colisión, el conductor o pasajero no se golpee con el volante o no se le active el airbag muy cerca de su cara.

Los cinturones están hechos de poliéster que ofrece una alta resistencia.

Vamos a comprobar su resistencia dejando caer todo el peso del coche sobre él.

El coche que vamos a utilizar pesa unos 1000 kg.