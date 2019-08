Nuria Roca

Esta nueva temporada Nuria Roca conectará con el mundo de los adolescentes

Este año, además de desvelar los secretos más inconfesables de Pablo y de ella misma, Nuria Roca nos conectará con un mundo del que no sabemos casi nada: los adolescentes. ¿Cuáles son sus redes sociales que no conocemos? ¿Qué nuevas palabras usan que nosotros no entendemos? ¿Cómo ligan? Nuria te ayudará a entender mejor a tus hijos.

En la pasada temporada, Nuria, además de destapar algunos de los secretos de Pablo ante todos los espectadores, también repasó titulares de los medios digitales protagonizados por el presentador.

Juan y Damián

Juan y Damián parsarán a ser dobladores en la nueva temporada

Juan y Damián también estrenan sección! Han descubierto que para tratar los temas de actualidad no hace falta ir a grabar a ningún sitio. Doblando los vídeos que ya existen, se puede tratar cualquier tema de rabiosa actualidad. Con esta sección, ambos harán gala de su creatividad y buen rollo. ¡Seguro que será todo un éxito!

Los colaboradores han sido hasta ahora los encargados de dar vida a los divertidos personajes de Juan y Damiana, quienes reflejaban las situaciones cotidianas de pareja desde su particular punto de vista y en clave de humor.

El Monaguillo

El Monaguillo nos mostrará los objetos más absurdos que ha comprado él mismo en su viaje a Japón

Después de cinco años mintiendo,por fin ha ido a Japón y nos traerá los objetos más absurdos que ha comprado él personalmente. Esta vez no puede echarle la culpa a nadie si fracasa su sección. ¡Solo él puede salvarse!

Antes de verano, Pablo Motos, para confirmar sus sospechas, sometió a El Monaguillo a un estricto interrogatorio y el colaborador al fin confesó su gran mentira: nunca había estado en Japón. Ante este gran engaño, el presentador tomó una fulminante decisión...

Manolo Sarria

Manolo estrena sección con 'La Ruleta Loca', la única ruleta que va aleatoriamente hacia delante y hacia atrás y lo mismo te da un premio que te lo quita.

El cómico con una larga trayectoria en televisión se encargó la pasada temporada de ser el 'sustituto oficial' del resto de colaboradores.

Pilar Rubio

Pilar Rubio no ha dejado de sorprendernos desde el primer día, superando retos imposibles para la mayoría. Este año vuelve con ganas de romper sus propios límites con retos aún más extremos.

Marron

Marron ha conseguido con la sección estrella de 'El Hormiguero 3.0' estar a la vanguardia en tecnología e innovación. Si hay algo nuevo en el mundo, lo verás en la ciencia de 'El Hormiguero 3.0'.

Jandro

Después de triunfar en el show de magia más prestigioso de Las Vegas, Jandro seguirá inventando ilusiones personalizadas para los invitados del programa.

Además, nuestros queridos colaboradores Marta Hazas, Dani Rovira, Yi Bing, Luis Piedrahita, Ernesto Sevilla, Carlos Latre, El Teléfono Rojo de Arguiñano, Cristina Pardo, Ana Morgade y El Mago Yunke también continuarán una temporada más haciéndonos disfrutar con sus secciones.