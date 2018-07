Esta semana estarán en 'El Hormiguero 3.0' Belén Rueda y Natalia de Molina, Miguel Ángel Revilla, Lolita y David Broncano

El lunes, 11 de junio, estarán con nosotros las actrices Belén Rueda y Natalia de Molina para hablarnos de su nueva película, 'No dormirás', un trepidante thriller de terror psicológico, dirigido por Gustavo Hernández, y que se estrena el próximo 15 de junio. La película, que ha sido uno de los fenómenos de la temporada en Argentina, viene avalada por las dos Biznagas conseguidas en el pasado Festival de Málaga. 'No dormirás' narra los métodos de ensayo usados por un grupo de teatro de vanguardia para que las representaciones sean los más realistas posible, alcanzando un punto en el que los propios actores llegan a confundir lo que es verdad y lo que no. De hecho, no se les permite dormir hasta el estreno, en un insomnio forzado que, junto a los ensayos en un hospital psiquiátrico abandonado, pone a punto su percepción.

El martes, 12 de junio, analizaremos todo lo ocurrido en nuestro país en estas últimas semanas con Miguel Ángel Revilla. Con el presidente de Cantabria charlaremos sobre el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, la caída de Mariano Rajoy en la moción de censura votada el pasado 1 de junio, la sentencia sobre la trama Gürtel y la sucesión en el liderazgo del Partido Popular. Muchos de los protagonistas de estos últimos acontecimientos, entre ellos Sánchez o Rajoy, tienen su propio capítulo en el último libro publicado por Miguel Ángel Revilla, 'Sin Censura' (editorial Espasa), que está siendo un auténtico superventas en la Feria del Libro de Madrid.

El miércoles, 13 de junio, nos visita Lolita, que nos hablará sobre 'Fedra', la obra que representará entre el 1 y el 5 de agosto en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Junto a ella, y bajo la dirección de Luis Luque, estarán sobre el milenario escenario de la ciudad extremeña Juan Fernández, Tina Sáinz, Críspulo Cabezas y Eneko Sargadoy. La obra nos presenta a Fedra, la reina de la Isla del Volcán, que se encuentra enferma: ni come ni habla ni duerme. Los médicos son incapaces de averiguar el origen de su padecimiento y el país entero anda preocupado por su estado de salud. Algunos dicen que se ha vuelto loca. Otros, que las largas ausencias de su esposo, el rey de la isla, han terminado por destrozarla. Pero todos se equivocan: la gran responsable de la dolencia de Fedra no es otra que una pasión amorosa que la atormenta desde hace tiempo y que ya no puede reprimir más.

El jueves, 14 de junio, nos visita por primera vez uno de los cómicos y presentadores de televisión más populares del momento: David Broncano, presentador de 'La Resistencia' en #0 de Movistar+ y 'La Vida Moderna' (junto a Quequé e Ignatius) en la Cadena SER. Broncano, fan declarado de 'El Hormiguero 3.0', repasará con nosotros algunos de los momentos más divertidos de su carrera y participará en las secciones habituales del programa.