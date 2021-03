C. Tangana revela cómo le afecta la crisis de los 30: "Estaría haciendo reggaeton fácil"

C. Tangana ha revelado que pasó por la crisis de los 30. En su entrevista en 'El Hormiguero 3.0', ha contado a Pablo Motos que, si no fuera por eso, "estaría haciendo reggaeton fácil".

No obstante, ha asegurado estar en su "mejor momento", incluso a pesar de no estar en su mejor estado de forma. "Con 28 le veía como las orejas al lobo y sentía que lo que hacía artísticamente no estaba en el punto", ha confesado.

Ha contado que en ese momento fue cuando compuso 'Un veneno' y empezó con su álbum 'El madrileño'.