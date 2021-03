C. Tangana confiesa una debilidad del pasado: "Estuve dos años sin hacer música, no aguantaba esta movida"

Pablo Motos ha querido saber cómo se siente C. Tangana al tener tanta atención a su alrededor. Tras la pregunta del presentador, el cantante ha recordado uno de los momentos más complicados de su pasado.

C. Tangana ha asegurado que ha estado dos años sin hacer música por no aguantar toda la presión. "He mejorado, ha sido un motivo de gran peso", confiesa el cantante.

Además, C. Tangana ha recordado a toda la gente que tiene cerca para lograr poner los pies en la tierra.

¡Así se lo ha contado a Pablo Motos!