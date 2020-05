Revive la entrevista completa de Leo Harlem en 'El Hormiguero 3.0'

Leo Harlem ha confesado que lleva más de dos meses sin ver la cara de su novia porque es un negado de las tecnologías y de las videollamadas.

El humorista suele irse a la cama a las nueve y media de la noche, una información que ha desatado las risas en 'El Hormiguero 3.0': "Para mí dormir es un lujo asiático".

Además, Harlem es una persona muy ordenada, pero el tema de la limpieza lo lleva un poco peor: "Hasta que no veo una alarma seria sanitaria... no me pongo".

¿Qué suele ver el cómico en YouTube? ¿Cómo se ha entretenido durante la cuarentena?

Por otra parte, el invitado de esta noche ha dado una opinión muy sincera sobre los políticos que tenemos en nuestro país.

