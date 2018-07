Borja Sémper: "Jamás me han ofrecido una mordida, lo que me han ofrecido es dinero de manera ilegítima"

Borja Sémper habla de uno de los momentos más duros de su carrera política: su primer contacto con la corrupción. El presidente del Partido Popular en Guipúzcoa afirma: "Jamás me han ofrecido una mordida, lo que me han ofrecido es dinero de manera ilegítima". Eso sí, matiza que "no era nada ilegal" y asegura que le supuso "un jarro de agua fría".

Publicidad