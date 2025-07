Whitney Purvis, detenida por homicidio, dejó este mensaje en el obituario del fallecido

Whitney Purvis, quien se hizo conocida por salir en el reality de Embarazada a los 16, ha sido detenida por la muerte de un hombre de 37 años llamado John Mark Harris.

Una noticia que se une a la trágica muerte de su hijo de 16 años hace un mes. Pero, ahora, se ha sabido que Purvis dejó un largo y sentido mensaje en el obituario de John Mark donde decía:

"John Mark, lamento haberme enterado de lo que pasó hoy y haberme perdido tu funeral. Ojalá me hubiera enterado antes y hubiera asistido a tu celebración de vida.

Gracias por ser un gran amigo y por hacerme sentir siempre tan bien y querida. Me has rescatado en muchas ocasiones y me has salvado a lo largo de los años. Nos unimos por ser chefs, nuestra pasión por la cocina y nuestras dificultades. Podía contarte cualquier cosa y siempre sabías qué decir o darme tu opinión y consejo sinceros. Estoy muy agradecida por los momentos que pasamos juntos. Mi cerebro simplemente no puede procesar lo que pasó.

No quiero que sea verdad. Echaré de menos despertarme con tus mensajes y las fotos tontas que me enviabas. Echaré de menos tu increíble cocina. Echaré de menos acurrucarme en el sofá viendo la televisión contigo. Echaré de menos sentarme afuera contigo, fumar cigarrillos Camel Crush, hablar de la vida, chismear y que me dijeras qué películas o series tenía que ver.

Sobre todo, te echaré de menos a ti, un hombre de gran corazón y único, John Mark. Nunca te olvidaré. Descansa en paz y mi más sentido pésame a tu familia y amigos. Rezo para que encuentren algún tipo de consuelo en estos momentos trágicos. Te quiero".

La muerte de John Mark fue el 17 de febrero pero no fue hasta el 7 de julio que Whitney Purvis ha sido detenida por homicidio involuntario tras acusarla por distribuir de forma intencional una droga llamada Tranq, que mezcla fentanilo y xilazina. Al tomar esta droga, la policía apunta que la víctima sufrió una sobredosis.

También se le acusa de posesión de sustancias controladas con intención de distribuir y uso de un dispositivo de comunicación para cometer un delito relacionado con sustancias controladas.