Los audios en la cárcel de Gypsy Rose donde deseaba que su novio sufriera una sobredosis años antes de morir

Han aparecido unas nuevas filtraciones sobre Gypsy Rose tras la repentina muerte de su expareja y padre de su hija, Ken Urker, fallecido el pasado 1 de octubre.

Según unas grabaciones de audio obtenidas por el Daily Mail, Gypsy Rose (de 35 años) admitió durante dos llamadas telefónicas realizadas desde prisión haberle dicho a Urker que "esperaba" que sufriera una sobredosis, casi seis años antes de su fallecimiento.

Las llamadas se produjeron mientras ella cumplía condena por su participación en el asesinato de su madre, Clauddine "Dee Dee" Blanchard.

En los audios filtrados, la joven conversaba con Ryan Anderson (quien en ese momento era su novio) y recordaba haberle deseado a Urker que se administrara una sobredosis durante la convulsa relación intermitente que ambos mantenían.

Durante una primera llamada en diciembre de 2020, Blanchard relató a Anderson que le había enviado a Urker la canción You Broke Me First de Tate McRae tras haber roto meses atrás: "De repente, se fue", explicó sobre el distanciamiento de Urker.

Gypsy Rose con su exnovio | Getty

Después comentó: "No, incluso después de decirle que podía sufrir una sobredosis y todo eso, él seguía pendiente a mi correo electrónico, nunca se cansaba por mucho que discutiéramos o por mucho que pareciera que estábamos peleados".

Anderson (de 40 años) se mostró incómodo con el tema e interrumpió la conversación manifestando que no deseaba hablar sobre Urker.

En una segunda llamada en marzo de 2021, Gypsy Rose reconoció de nuevo haberle dicho a Urker: "Espero que sufra una sobredosis".

En esa misma conversación, La joven describía cómo reaccionaría si otro pretendiente la ignoraba, asegurando que se presentaría en su puerta y le arrojaría latas a su coche.

La reacción de Anderson en la grabación fue: "Oh, Dios mío. Tengo que irme. No sé si quiero seguir hablando contigo", le respondió.

Ken Urker y Gypsy Rose Blanchard | Instagram @gypsyrose.insta

La historia entre Blanchard y Urker comenzó por cartas en 2017, cuando ella estaba encarcelada tras declararse culpable en 2016 de asesinato en segundo grado. La pareja llegó a comprometerse antes de romper su noviazgo.

Posteriormente, estando aún en prisión, ella inició una relación con Anderson, con quien se casó en una boda en prisión en julio de 2022.

Tras obtener la libertad condicional en diciembre de 2023, su matrimonio con Anderson se desmoronó y se separaron en 2024. Tras ello, Blanchard retomó su romance con Urker y juntos tuvieron a su hija, Aurora, en diciembre de 2024.

Actualmente, la causa oficial de la muerte de Ken Urker sigue sin determinarse. Según un informe del incidente, Urker fue hallado con drogas. Las autoridades han señalado que no han encontrado pruebas de un homicidio, pero tampoco lo han descartado oficialmente.