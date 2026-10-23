Dove Cameron habla de su boda con Damiano David y por qué les casó el director de Los Descendientes

Dove Cameron tenía muy claro desde el principio el concepto de toda su boda.

Y es que la cantante y actriz se ha sincerado sobre los preparativos de su enlace con el vocalista del grupo Måneskin, Damiano David, en una entrevista concedida a la revista Coveteur.

En esta entrevista, la artista ha destacado su implicación directa en el proceso: "Tanto mi prometido como yo somos muy creativos, así que no hubo nada en lo que no estuviéramos involucrados".

Uno de los detalles más significativos de la ceremonia fue la elección del director de Los Descendientes, Kenny Ortega, para oficiarla, propuesta que surgió con solo unos meses de antelación.

Dove Cameron y Kenny Ortega con la familia de Cameron Boyce | Cordon Press

"Damiano y yo sabíamos que queríamos que lo hiciera alguien que fuera importante para alguno de nosotros. Fue idea suya que fuera alguien de mi familia, sobre todo porque mi padre no podía estar presente y porque nos casábamos en Italia, y algunos de mis invitados no podían asistir por la falta de tiempo y sus apretadas agendas", explicaba Cameron, cuyo padre falleció en el año 2011.

La artista profundizaba en la figura del director en su vida: "He tenido la gran suerte de contar con muchos mentores y figuras paternas que me brindaron su apoyo cuando más lo necesitaba. Kenny siempre será una de las primeras personas que me vio tal como era, que me eligió, me cuidó y me ayudó a convertirme en quien soy".

Dove Cameron y Damiano David en su boda | Cordon Press

Dove Cameron y Damiano David se casaron el pasado 24 de septiembre en el histórico Ayuntamiento de Montalcino (Italia) luciendo ambos trajes blancos a juego. Dos días después, la pareja organizó una celebración en Castiglion del Bosco.

Aunque la pareja hizo público su compromiso a través de Instagram en enero, la cantante reveló a Vogue que la pedida de mano por parte de Damiano fue realmente en octubre de 2025.