Sergio Peris-Mencheta aclara por qué recibe tratamiento para su cáncer en EEUU y no en España tras las críticas

Hace unas semanas que el actor Sergio Peris-Mencheta sorprendía con la noticia de que padece cáncer y se encontraba en tratamiento.

El español contaba que se encuentra a la espera de un trasplante de médula y reflexionaba sobre lo "afortunado" que ha sido hasta ahora en su vida y sigue siendo con su familia, haciendo mención a su esposa, Marta Solaz, y a sus dos hijos.

Mencheta reconocía sentirse "más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca", pero con fuerzas para afrontar lo que viene.

Tras su inspirador mensaje recibió una oleada de apoyo y cariño por parte de fans y compañeros de profesión en España, aunque al parecer también ha hecho frente a algunas críticas por estar recibiendo tratamiento en Estados Unidos, en lugar de España, pues ahora Sergio ha decidido aclarar su situación con otra larga carta en redes.

Esta vez la ha acompañado de una foto suya en el hospital y conectado a varias bolsas de medicación o suero, tomada por su mujer, a la que da crédito en la publicación.

Este ha sido su claro mensaje:

"Quizá no debería justificar nada, pero ahora que aún tengo algo de energía extra, ahí van unas consideraciones que estaría bien sacar a la luz para evitar malos entendidos y contestar al "troleo" incipiente", comenzaba aclarando el actor.

"Además de usuario, he sido, soy y seré siempre firme defensor de la Sanidad Pública española. En el momento en el que se desencadena el proceso que estoy viviendo saco los billetes para España, y esa misma noche he de ingresar de urgencia en un hospital cercano debido a un cólico nefrítico, cuyo desenlace aún no ha tenido lugar (sí… ¡además!)", relata, dando detalles sobre su estado de salud.

"Ahí se inicia un procedimiento que da con mis huesos en City of Hope y, entre otras cosas, me imposibilita viajar en el corto-medio plazo a ningún sitio, ni dentro ni fuera de Estados Unidos. Al ser miembro del sindicato de actores americano (SAG) tengo derecho a un seguro médico que me cubre la mayor parte de los gastos de hospitalización, medicamentos y demás", añade con un emoji dando 'gracias' por tener esa suerte.

"Por razones laborales llevo más de 8 años viviendo a caballo entre Madrid y Los Ángeles. En caso de haberme encontrado en España sin duda me habría puesto en manos de la Sanidad Pública española. Y con esto doy por finalizadas las explicaciones, y me centro en lo realmente importante. Gracias por todo el apoyo", termina, dejando clara su postura.