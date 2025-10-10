Tallulah Willis se sincera sobre el bullying que recibió por su físico y heredar la barbilla de Bruce Willis: "Quise acabar con todo"

Tallulah Willis, la hija menor de Demi Moore y el actor Bruce Willis, ha crecido bajo la mirada constante del público y, con ella, las críticas hacia su aspecto físico.

Desde niña, ha sido objeto de comentarios crueles y acoso en redes sociales por su cuerpo, lo que la llevó a atravesar etapas de inseguridad, un trastorno alimenticio y a tener un notable cambio físico en los últimos años.

Pero no se trataba solo de su cuerpo, también había otro rasgo que la convirtió en blanco de burlas, la barbilla prominente que heredó de su padre.

Sin embargo, ese detalle que durante mucho tiempo fue motivo de vergüenza para Tallulah, se ha transformado en un orgullo para la joven y así lo ha hecho saber a sus seguidores a través de una publicación en Instagram.

"¡Dios mío! Si NO soy la hija de este hombre ¡Guau!", decía irónicamente. "Esto me llena de emoción esta madrugada de miércoles", comenzaba escribiendo bajo unas imágenes que comparaban los gestos entre ella y su padre en la película Pulp Fiction.

"La cara, la sonrisa, me atrevo a decir la barbilla", seguía para mencionar entre paréntesis al comunicador de crónica social Pérez Hilton: "¡Oye! @perez ¿Recuerdas cuando acosaste a una niña de 13 años por dinero?", dice enfrentándose a él por el bullying que le hizo.

"Eso que me hizo querer acabar con todo, es ahora el regalo más preciado que podría haber recibido", contaba Tallulah.

"Era mi sucia y pecaminosa enfermedad, el centro de atención a la vista de todo el mundo. Al menos eso es lo que dijisteis una y otra vez", continuaba.

"¡Qué niña tan maldita fui por heredar este rasgo alegre y expresivo, lleno de emociones!", decía de nuevo en tono irónico.

"Estoy enfadada con los adultos que plantaron las semillas de odio hacia mí misma, y estoy orgullosa de mí misma por el trabajo que he hecho para arrancar ese odio de raíz. Os quiero a todos. Seguid vuestro rumbo", terminaba la joven.

Bruce Willis junto a su hija, Tallulah | Cordon Press

"Te amo mucho", escribía su hermana Rumer en comentarios.

Al post, además han reaccionado otras celebridades en apoyo a Tallulah y otros señalando que también sufrieron acoso por parte del mismo comunicador: "Todos tenemos una historia de Pérez", decía la modelo y empresaria estadounidense Sailor Brinkley Cook.

"¡Perez Hilton también me intimidó por mi barbilla una vez! ¡Sí a las barbillas!", añadía la escritora Irland.

Incluso el mismo Hilton ha aparecido en comentarios escribiendo: "Hola, por favor revisa tus DM".

Tallulah y su familia están centrados en el cuidado de su padre, que ahora vive en otra segunda casa cerca de la de su mujer, Emma Heming, y sus hijas.