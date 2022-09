Selena Gomez rompe su silencio tras las palabras de Hailey sobre si le "robó" a Justin Bieber

Selena Gomez y Justin Bieber fueron una pareja llena de altibajos en el ojo público cuando eran jóvenes y dos de las estrellas del momento. Sus idas y venidas fueron una montaña rusa también para sus fans más dedicados, y rompieron definitivamente en 2018.

Pero cuando Justin rehizo su vida con Hailey Bieber, muchos de esos fans se convirtieron en trolls que no aceptaban la nueva pareja, y han recibido mucho odio y críticas en ese sentido.

Ahora Hailey ha hablado del tema por primera vez en el podcast Call Her Daddy sincerándose sobre cómo lo vivió ella.

"Mucho del odio continuado viene del lema de 'Oh, le robaste a Justin'. Y supongo que eso simplemente viene del hecho de que desearían que hubiera terminado con otra persona. Y no pasa nada. Puedes desearlo todo lo que quieras pero simplemente no es el caso", comentaba la modelo.

"Al final llegas a un punto donde tienes que ignorarlo y estar en plan, 'OK'", añade sobre el odio en redes sociales.

Hailey también respondió claramente a los rumores de que se habían solapado las relaciones y había habido infidelidad hacia Selena.

El cantante canadiense Justin Bieber y la modelo estadounidense Hailey Bieber | EFE

"Cuando él y yo empezamos a liarnos o cualquier cosa de ese tipo, él no estaba en una relación, en ningún momento. Yo nunca haría eso".

"Entiendo que cuando nos prometimos tan jóvenes parecía algo drástico, pero sentíamos que era lo correcto y aquí estamos cuatro años después. Y creo que con el hecho de en qué punto estaba él justo antes de que volviéramos y lo que estaba pasando... estaban ocurriendo muchas cosas. Pero también diré que las únicas personas que saben la verdad realmente y cómo fue la cronología somos él y yo. La percepción es algo complicado porque ves algo desde fuera y puede que no sea la realidad de lo que pasó a puerta cerrada", explica.

Y sobre qué le diría a los fans de Selena Gomez, Bieber también lo tiene claro:

"No estáis obligados a que yo os guste. Pero creo que, no importa qué pase, puede haber siempre un respeto mutuo entre las personas. No tengo que gustarte, pero tampoco tienes que decir nada, porque lo que dices puede tener un impacto".

Selena Gomez responde a las palabras de Hailey Bieber

Poco después de que la entrevista de Hailey se hiciera viral, Selena Gomez ha roto su silencio sobre el tema sumándose al carro de la amabilidad y respeto que promueve la mujer de Justin Bieber.

La actriz y cantante no se ha cortado y ha hecho un directo en TikTok:

"No es justo porque a nadie se le debería hablar de la forma en que yo he visto", afirma, y se posiciona en contra de todo el supuesto apoyo que había estado recibiendo por parte de gente diciendo cosas "despiadadas y asquerosas" sobre Hailey y Justin.

"Si apoyas Rare, no te lo puedo agradecer lo suficiente, pero sabes que también estás representando lo que significa. Y lo que significa es que: las palabras importan. De verdad importan. Espero que entendáis que esto es más grande que cualquier otra cosa", explicaba haciendo referencia a su fondo Rare Impact y su marca de belleza Rare Beauty, y la ironía de que se apoye ese mensaje y no el de ser amables unos con otros, y resalta: "eso es exactamente lo que quiero". ¡Kill em with kindness, que diría ella!

