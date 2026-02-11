Muere a los 36 años el exconcursante de La Voz y artista callejero Dean Franklin

Dean Franklin ha fallecido a los 36 años tras ser diagnosticado de cáncer de esófago en estadio 4 en diciembre. El cantante saltó a la fama gracias a su participación en La Voz de Reino Unido en 2016. Hizo las audiciones a ciegas y Paloma Faith pulsó el botón del sillón giratorio para convertirse en su mentora en la edición de hace ya una década.

Desde entonces, sus redes sociales se convirtieron en el escaparate de su arte, desde el que compartía sus conciertos a pie de calle. Como cantante callejero, sabía crear un auténtico show con muy pocos recursos, capturando la atención de los viandantes de Londres en cada espectáculo.

Franklin hizo público su estado de salud en diciembre. En su último vídeo, del 30 de enero, el artista explicó que no tenía síntomas de cáncer cuando fue diagnosticado; pero que la enfermedad se extendió al hígado. Una publicación en la que animaba a sus seguidores a escuchar a su cuerpo y atenderlo como es debido, abogando así por la prevención. De igual modo, tras su muerte, desde su cuenta de Instagram se compartió una publicación en la que se comunicaba el fallecimiento del cantante.

La madre de Dean dio la triste noticia en redes sociales, escribiendo un comunicado en el que tanto ella como su familia se despedían del cantante. "Como familia, estamos verdaderamente desconsolados al anunciar que nuestro precioso Dean Franklin, quien luchó con tanta valentía durante 8 semanas y 3 días, falleció anoche a las 21:39", comienza la publicación de Facebook compartida el domingo 8 de febrero.

"Estaba rodeado de amor", continúa: "Esta mañana he estado recibiendo mensajes de la gente y quería, como su madre, manifestar el coraje de mi hijo para compartirlo con todos ustedes".

"Como familia, publicaremos más extensamente cuando podamos. Hasta entonces, sepan que el cariño que mostraron a nuestro Dean y a todos nosotros ha significado mucho", concluye en su post, agradeciendo así las palabras de apoyo recibidas en estos días tan complicados.

El legado de Dean Franklin prevalece en quienes disfrutaron de sus actuaciones en directo, caracterizadas por una potente voz que lo llevó a lo más alto de la televisión inglesa. Una voz que compartió con el mundo una década atrás y que ensalzó el valor de aquellos artistas que, como él, hicieron de las calles su propio escenario.