Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today, ha lanzado una emotiva súplica pública mientras continúa la búsqueda de su madre, Nancy Guthrie, desaparecida desde el fin de semana en Arizona y cuyo caso ya se investiga como un posible secuestro.

La desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, ha generado una creciente preocupación después de que las autoridades confirmaran que fue vista por última vez el sábado por la noche y que su vivienda presenta indicios de entrada forzada, además de sangre en el interior, lo que ha llevado a tratar la casa como una escena del crimen.

En este contexto, Guthrie ha recurrido a sus redes sociales para pedir ayuda y oraciones. En una publicación de Instagram, ha escrito: "Creemos en la oración. Creemos en las voces que se alzan al unísono, en el amor, en la esperanza. Creemos en la bondad. Creemos en la humanidad. Sobre todo, creemos en Él". A continuación, ha agradecido el apoyo recibido diciendo: "Gracias por elevar sus oraciones junto con las nuestras por nuestra amada mamá, nuestra querida Nancy, una mujer de profundas convicciones, una buena y fiel sierva".

La periodista ha insistido en su llamamiento y ha añadido: "Eleven sus oraciones con nosotros y crean con nosotros que ella será levantada por ellas en este preciso momento. Los necesitamos". También ha compartido un pasaje bíblico al escribir: "Él guardará en completa paz a aquellos cuyo corazón está firme, confiado en el Señor", antes de subrayar: "Un versículo de Isaías para todos los tiempos y para todos nosotros". Guthrie ha concluido su mensaje con una petición directa: "Traedla a casa".

Según la información facilitada por las autoridades, Nancy Guthrie fue llevada de regreso a su casa de Tucson tras una cena familiar el sábado por la noche y no acudió a la iglesia a la mañana siguiente. Aunque se encontraba "en su sano juicio" y era "muy lúcida", sufría dolencias físicas importantes. El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha explicado: "Se cree que fue sacada de la casa contra su voluntad, posiblemente en mitad de la noche", y precisa: "Eso incluye un posible secuestro o rapto". También ha añadido: "Se trata de una anciana de unos 80 años que padece dolencias… no podía caminar ni 50 metros".

Por el momento la investigación continúa abierta mientras familiares, autoridades y seguidores de Savannah Guthrie mantienen la esperanza de que Nancy sea localizada con vida. El caso ha movilizado a la comunidad local y a miles de personas en redes sociales, que se han sumado a la petición de ayuda y oración de la presentadora, en un desenlace que, por ahora, sigue marcado por la incertidumbre y la urgencia.