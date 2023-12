Las palabras de José Sacristán en honor a Concha Velasco recordando sus buenos actos: "No lo borra ni Dios"

Concha Velasco ha fallecido este sábado 2 de diciembre a los 84 años en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. La noticia la compartían sus hijos Manuel y Paco, quienes estuvieron junto a la actriz en sus últimos momentos.

Sus restos han sido trasladados en el Teatro de La Latina de Madrid para la capilla ardiente, por la que han pasado para darle el último adiós incontables personalidades del mundo del espectáculo, políticos de los más altos cargos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seres queridos y multitud de fans de la intérprete.

Uno de los amigos que han acudido ha sido José Sacristán, compañero de reparto en decenas de proyectos con la chica yeyé, y quien la ha recordado honrando su generosidad con sus colegas de profesión y su valentía para abrir caminos entre los derechos de los artistas.

"Se ha ido doña Concha, Conchita, la Velasco, la chica del barrio y la eximia, la diva capaz de afrontar cualquier tipo de personaje, en cualquier tipo de género y en cualquier tipo de medio. O sea, que insustituible", ha lamentado el actor de 86 años.

José Sacristán en la capilla ardiente de Concha Velasco | EFE/ Víctor Lerena

Sobre el calor que ha recibido tras su muerte, Sacristán ha comentado que más que merecido, "ha sido algo espontáneo", recordando que no es un adiós propiamente dicho, porque "la Velasco no desaparece" y que su memoria "no lo borra ni Dios".

"Fue pionera abriendo camino entre los hombres y las mujeres porque trabajó duro por conseguir el día de descanso y reclamar entre reivindicaciones y cosas... Siempre ha estado ahí la Velasco, al pie del cañón", ha alabado comentando que no quiere despedirse de ella estrictamente ya que: "Me va a acompañar hasta que palme".