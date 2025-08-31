Nicole Eggert (Los vigilantes de la playa) se somete a una mastectomía para tratar su cáncer y muestra el resultado

La actriz Nicole Eggert anunció en enero de 2024 que padecía cáncer de mama en estadio 2 tras haber tenido dolencias en sus pechos desde su etapa en Los vigilantes de la playa. Durante la serie, la intérprete decidió ponerse implantes mamarios, sometiéndose a varias cirugías desde entonces.

Un año y medio después de su diagnóstico, Eggert, de 53 años, ha compartido que ha sido sometida a una mastectomía y se ha mostrado sin filtros frente al espejo tras su operación.

"Tuve una mastectomía con reconstrucción el jueves. ¿Cómo fue tu fin de semana?", ha publicado en su perfil de Instagram recibiendo comentarios de apoyo como el de Carmen Electra.

En el momento que supo de su enfermedad, Eggert, señaló a People que le entraban "ataques de pánico" mientras pensaba: "Saquen esto de mí".

"Te sientas ahí, y lo tienes dentro, y piensas: cada segundo que pasa, está dentro de mí. Está creciendo, y simplemente quieres que salga", expresó en aquel entonces.