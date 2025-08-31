Chris Columbus explica por qué una nueva película de Harry Potter con el reparto original es "imposible": "Nunca va a suceder"

Han pasado 14 años desde que la saga Harry Potter terminó con Las reliquias de la Muerte: parte 2, concluyendo así la historia de Harry, Hermione, Ron, Draco y los demás personajes.

Sin embargo, el universo mágico creado por J.K. Rowling ha crecido con las entregas de Animales fantásticos o con El legado maldito, la obra teatral ambientada 19 años después con Albus, el hijo de Harry como protagonista.

Muchos fans han fantaseado con ver en los cines una adaptación e incluso se habló del interés de Chris Columbus, director de las dos primeras cintas, por llevarla a cabo. Sin embargo, el cineasta ha descartado esta posibilidad de forma fulminante.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Chris Columbus en la película Harry Potter y la cámara secreta. | Cordon Press

Columbus, que recientemente se mostró muy crítico con la nueva serie de Harry Potter, ha dicho en una entrevista para The Times que es imposiblereunir al reparto original debido a las controversias con J.K. Rowling.

Daniel Radcliffe, J.K. Rowling, Emma Watson y Rupert Grint | Gtres

"Eso nunca va a suceder", declaró. "Se ha complicado muchísimo con todo el lío político. Todo el reparto tiene su propia opinión, que es diferente a la de ella, lo que lo hace imposible", sentenció.

El director también señaló que no tiene ninguna relación con la autora, pero sí con Daniel Radcliffe: "No he hablado con la señorita Rowling en una década aproximadamente, así que no tengo ni idea de qué le pasa, pero mantengo un contacto muy estrecho con Daniel Radcliffe y hablé con él hace unos días. Sigo teniendo una excelente relación con todos los chicos del reparto".