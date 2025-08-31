Kellan Lutz desvela por qué rechazó ser Edward Cullen en Crepúsculo: "Solo quería paz y alegría"

El fenómeno de Crepúsculo sigue a día de hoy muy vivo y 17 años después del estreno de la primera película en los cines, Kellan Lutz ha revelado que casi interpreta a Edward Cullen.

El actor saltó a la fama por ser Emmett Cullen, pero en un primer momento le ofrecieron al personaje principal. Sin embargo, el intérprete ha contado por qué se negó a serlo.

Rosalie y Emmett Cullen en Crepúsculo | Summit Entertainment

"Llevaba siete meses trabajando en Generation Kill en África, así que era algo muy oportuno y delicado, con mucha muerte, mucha destrucción y lejos de mi familia", explicó Lutz en la Fan Expo en Chicago según ha publicado Entertainment Weekly. "Así que no estaba en el mejor estado de ánimo. Solo quería paz y alegría en mi vida de nuevo. Así que cuando llegó la audición y lo leí, simplemente no estaba en ese estado mental".

"Pensé que sería aún peor interpretar al personaje deprimente que yo veía en él", admitió Lutz sobre hacer de Edward durante varias entregas. "Pensé: 'Sé que eso no es para mí', así que lo descarté".

Robert Pattinson como Edward en la saga 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

No obstante, este no fue el punto y final del actor con la película, ya que le sedujo la idea de ponerse en la piel de Emmett: "Reabrieron el proyecto porque el actor simplemente no encajaba. Y cuando me enviaron los diálogos de Emmett, los leí, y había como cuatro. Todos eran graciosos, o al menos en mi cabeza lo eran. Pensé: 'Ay, esto mola, este tipo mola'. Lo leí en los libros y pensé: 'Sí, es genial'. Al menos, en mi cabeza, él es el alivio cómico. Un hombre de pocas palabras, pero gracioso".

Finalmente, el papel de Edward fue para Robert Pattinson, que a principios de año habló de las críticas que aún recibe 20 años después. Eso sí, dar vida a este personaje cambió su carrera para siempre.