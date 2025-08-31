Jude Law se transforma en Putin y presenta El mago del Kremlin en Venecia: "No temía las repercusiones"

Jude Law se ha convertido en el presidente de Rusia, Vladiminir Putin, en El mago del Kremlin, película Olivier Assayas que compite por el León de Oro de Venecia y que acaban de presentar en el Festival.

En rueda de prensa, el actor ha confesado que para caracterizarse como el político ruso no recurrió a complicadas prótesis, tan solo usó una peluca.

Jude Law presenta en el Festival de Venecia El mago del Kremlin | Reuters

"Es increíble lo que una peluca gris puede conseguir", afirmó Law, que trató de encontrar en sí mismo alguna familiaridad con el líder ruso, a través de la cantidad de material audiovisual disponible, y sin recurrir a máscaras ni a prótesis.

"Olivier y yo hablamos desde el principio de que no se trataba de una imitación de Vladimir Putin, y él no quería que me escondiera tras una prótesis. Sin embargo, trabaja con un equipo de maquillaje y peluquería increíble", ha explicado el intérprete. "Y simplemente intentamos encontrar algo que me resultara familiar, supongo".

Jude Law como Vladimir Putin y Paul Dano en El mago del Kremlin | Curiosa Films

Putin es un personaje secundario del filme, basado en la novela del italiano Giuliano da Empoli, que cuenta la historia de la entrada en política del ahora presidente ruso desde la perspectiva de su principal asesor.

Así, el filme de Assayas está protagonizado por Paul Dano como Vadim Baranov, el asesor que lleva a Putin al poder y que está inspirado en el personaje real de Vladislav Surkov, un alto cargo del Kremlin procedente del mundo de la televisión.

"Espero no ser ingenuo, pero no, no temía las repercusiones", ha señalado Law sobre dar vida al presidente ruso. "Tenía confianza en Olivier y en el guion, y en que esta era una historia que se contaría con inteligencia, matices y consideración. Y, bueno, no buscábamos la controversia por la controversia misma. Y, lo que es más importante, creo que fue clave para mí recordar que se trata de un personaje dentro de una historia mucho más amplia. No intentábamos definir nada sobre nadie".

Law solo saca un aspecto positivo. "Y lo bueno es que aprendí judo", dijo sonriendo el actor británico, mientras que para Dano lo importante es "estar dispuesto a descubrir la esencia del personaje".

Jude Law presenta en el Festival de Venecia El mago del Kremlin | Reuters

"Si simplemente se etiquetara a un personaje como Baranov como malo, sería una simplificación enorme que traería más mal que bien. Tenemos que preguntarnos por qué", agregó.

Una película que en opinión de Assayas, narra cómo "se inventó la política del siglo XXI y cómo un diablo" construyó la figura de Putin, pero también sobre la transformación de la política durante una vida.

"La política ha cambiado mucho, lo que está ocurriendo hoy no es solo aterrador, lo es más porque no hemos encontrado la respuesta y no hemos visto que surja una reacción relevante", agregó el director francés.

Frente a todos los personajes masculinos, ambiciosos de poder cada uno a su manera, el contrapeso lo pone el personaje de Alicia Vikander, que interpreta a la primera novia de Baranov. "Mi personaje es como un espejo para el personaje de Baranov, en el que ve su responsabilidad, su moral y sus comportamientos", dijo la actriz.