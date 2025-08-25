Carmen Morales habla sobre interpretar a su madre Rocío Dúrcal: "Sería bonito"

Carmen Morales ha manifestado que "sería bonito" interpretar a su madre, la cantante y actriz Rocío Dúrcal. "Quién sabe, ojalá, sería bonito, claro que sí", ha destacado.

Lo ha dicho así al ser preguntada por ello por los periodistas en la presentación en Santander de la obra dirigida por Juan Carlos Rubio Querida Agatha Christie, en la que da vida a la escritora británica de misterio.

La cantante Rocío Dúrcal | Gtres

En esta obra el personaje de Agatha Christie se enfrenta a los fantasmas de la relación rota con su marido y la reciente pérdida de su madre, que han causado una profunda mella en su percepción de la realidad.

Está dispuesta a cometer una locura e ingerir un potente veneno que ha traído de Inglaterra, pero recibe la inesperada visita de un elegante caballero que interrumpe sus planes, Benito Pérez Galdós, que está interpretado por Juan Meseguer.

El actor ha considerado que la obra representa "una lucha entre dos personalidades muy importantes del mundo literario".

Y ha señalado que el encuentro de los dos escritores "se traduce en una catarsis de Agatha Christie, que está hundida", mientras que Pérez Galdós aparece como "un espíritu de salvación" que, "con su carácter egocéntrico y nada convencional, consigue atraparla y que cambie su mundo totalmente".

"Ella está pasando por un momento muy complicado en su vida, ya que fue educada dentro de una profunda tradición para ser esposa, madre y ama de casa, y de repente su marido le pide divorcio y todo ese mundo familiar y personal que había construido se derrumba", ha explicado, por su parte, Carmen Morales.

La actriz ha destacado que esta representación trata de una forma "muy elegante" el tema de la salud mental.

Y ha subrayado que tiene "misterio, comedia, suspense y angustia". "Tiene de todo", ha agregado.

"La escritora no tiene dónde agarrarse, no sabe ni siquiera cómo terminar la obra que ha empezado a escribir y no tiene ninguna motivación para encontrar esa luz al final del túnel, hasta que llega Benito Pérez Galdós, con el que surfea las olas de la vida hasta llegar a un desenlace", ha detallado.

Querida Agatha Christie, que cierra el ciclo del teatro estival Talía 2025, organizado por Palco Tres Gestión y la Fundación Caja Cantabria, podrá verse en el Teatro Casyc este viernes y el sábado a las 20.00 horas en el Teatro Casyc.