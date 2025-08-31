DURANTE EL RODAJE DE ROGUE ONE
Riz Ahmed recuerda cuando fue hospitalizado por algo "aterrador e intenso": "¿Recuperaré mi vida alguna vez?"
Riz Ahmed ha contado que fue hospitalizado por una enfermedad "silenciosa e intensa" durante el rodaje de Star Wars: Rogue One, lo que le inspiró para hacer una de sus películas más conocidas.
Publicidad
El actor Riz Ahmed, conocido por películas como Venom, Nightcrawler o la serie The Night Of, ha revelado que pasó por un grave estado de salud hace 10 años cuando se encontraba rodando Rogue One.
El intérprete ha impactado con su testimonio en Podcrushed al asegurar que fue hospitalizado por "algo silencioso e intenso".
"Mi cuerpo simplemente se rindió. Estaba extremadamente agotado", dijo Ahmed, que permaneció en el hospital "por un breve periodo" donde tuvo que "intentar recuperar fuerzas" y que "fue como reconstruirme desde cero".
"Fue muy aterrador, intenso y bastante prolongado, la verdad", compartió, revelando que "realmente no estaba claro" qué le estaba sucediendo. "Me había ocurrido algo muy silencioso e intenso, y no mejoraba rápidamente. Por un momento, pensé: '¿Recuperaré mi vida alguna vez?'".
Junto a ello, ha recordado que sintió un "profundo dolor y terror, pero también una tremenda liberación, gratitud y aceptación".
"Te vuelves aún más consciente de todo lo que tienes, y a nivel físico, a nivel de salud, te das cuenta de que no controlas nada. Ni siquiera controlas tu cuerpo", ha explicado. Eso sí, la experiencia le sirvió para hacer Sound of Metal, cuyo personaje es un batería que pierde progresivamente la audición.
"Cuando leí el guion, pensé: 'Sé lo que es esto, ¿sabes?, y necesito contar esta historia'. La historia que necesitas te encuentra en el momento justo", añadió.
Publicidad