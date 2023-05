Muere John Beasley, actor de 'The Mandalorian' y 'Firestarter', a los 79 años

John Beasley, actor conocido por papeles en cine, televisión y teatro, ha fallecido a los 79 años. Así lo ha confirmado sus hijos, Tyrone y Mike Beasley.

El intérprete ha muerto en un hospital de su ciudad natal en Omaha, Nebraska, según ha informado su familia a The Hollywood Reporter.

Mike Beasley, en sus redes sociales con una emotiva carta.

"Tío... sabes que esto es parte de la vida... pero eso no lo hace más fácil. Hoy he perdido a mi mejor amigo. Dicen que nunca deberías conocer a tus héroes porque después no resultan ser lo que tú pensabas que eran. Eso es una completa equivocación. Mi héroe era mi padre. Gracias por todo. Espero haber hecho que estuvieras orgulloso de mí. Yo te quiero más", le dedicaba.

John logró consagrarse en Hollywood a una edad más tardía, pero desde que hace décadas no paró de trabajar en proyectos de todo tipo.

Inolvidable fue su papel en 'Everwood' y participó en otras series como 'The Soul Man' o 'CSI', así como películas como 'Crazy in Alabama' o 'La Purga: Anarchy'. Más recientemente apareció en 'The Mandalorian'.

En sus últimos días Beasley estaba inmerso en una adaptación de la historia de 'El diario de Noa' para teatro en Chicago, y estaban listos para probar la obra e intentar llevarla a Broadway, según ha contado su hijo Tyrone.