Muere la actriz infantil Millena Brandão a los 11 años después de sufrir 13 paros cardíacos

La actriz infantil Millena Brandão ha muerto a los 11 años. La joven fue ingresada en el hospital de São Paulo, en Brasil, después de varias visitas a urgencias. Milena apareció en la serie de Netflix Sintonía, estrenada en 2019 y en La infancia de Romeo y Julieta, un programa infantil de la televisión brasileña.

La madre de la pequeña, Thays Brandão, ha revelado al medio brasileño G1: "Los médicos aún no han dicho qué le pasó realmente a mi hija y qué la mató". También ha explicado cómo su hija comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza y en las piernas, además de somnolencia y pérdida de apetito.

Las primeras visitas a urgencias no fueron esclarecedoras: "Tenía dolor de cabeza, pero podía caminar y hablar. El médico dijo que era dengue, pero no le hizo ninguna prueba. Nos dijo que la lleváramos de vuelta a casa y le administráramos dipirona", declara Thays.

Después de este diagnóstico, Millena comenzó a empeorar hasta el punto de no poder caminar, pero de nuevo en urgencias la mandaron a casa. Días después, la pequeña se desmayó en el baño de su casa.

"Se puso la mano en la cabeza y gritó de dolor", recuerda. Después de este duro episodio, la joven fue ingresada en el hospital, pero su diagnóstico no mejoró, sufriendo varios infartos diarios.

"Se le puso el labio morado. Luego la reanimaron y la intubaron. Desde ese día, no volvió a despertar", relata su madre. Además, denuncia que el hospital no contaba con el personal especializado necesario para atender a su hija, ya que no había un neurólogo disponible.

"Solo le hicieron una tomografía computarizada, y los médicos dijeron que vieron una masa de 5 centímetros en el cerebro. Pero no saben si esta masa era un tumor, un quiste, un edema, un coágulo... porque no pudieron abrirle la cabeza para ver", expone.

"Empeoró, con dos o tres paros cardíacos al día. En total, tuvo 13 paros. Nunca antes había tenido eso. Hubo un día en que tuvo siete paros respiratorios. A veces le daban masajes y otras veces le aplicaban descargas (con un desfibrilador)", continúa.

Finalmente, los médicos declararon que Millena tenía muerte cerebral: "Dije que si dejábamos que su corazoncito dejara de latir solo, sufriríamos más, y ella también. Y pedimos que apagaran las máquinas", añade.

Tras la tragedia, Thays ha comunicado la muerte de su hija a través de un emotivo mensaje en Instagram, acompañado por una imagen de Millena donde aparece representada como un ángel.

"El 2 de mayo perdimos a nuestra pequeña, pero estoy segura de que está en los brazos de nuestro Padre Todopoderoso y en un precioso lugar para jugar. Los recuerdos que pasamos juntas permanecerán en mi memoria y nunca olvidaré tu alegría, que contagiaba a todos los que te rodeaban", escribe en el pie de foto.

"Mi niña, te echo de menos cada vez más al no tenerte aquí, ¡y sé que te echaré de menos aún más en los próximos días! Fuiste la luz de nuestras vidas y sé que desde allí arriba seguirás cuidándonos e iluminándonos. Te amaré por siempre, y siempre estarás en mi corazón. ¡Te amo, mi niña!", concluye el mensaje.