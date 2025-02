Michelle Trachtenberg "estaba muy enferma" antes de morir: "Pálida, demacrada y muy delgada"

Michelle Trachtenberg, reconocida por su papel como Georgina Sparks en Gossip Girl y Dawn Summers en Buffy, Cazavampiros, ha fallecido a los 39 años dejando a sus fans y compañeros de la industria consternados por la noticia. La actriz fue encontrada inconsciente por su madre en su apartamento de One Columbus Place, Nueva York. Tras llamar a los servicios de emergencia, determinaron su muerte.

La actriz llevaba un tiempo alertando a sus fans por su estado de salud al verse muy delgada y pálida en sus fotos más recientes de las redes sociales. Debido a la cantidad de comentarios sobre su desmejorado aspecto, Michelle respondió alegando que se encontraba "feliz y saludable".

Sin embargo, nuevas declaraciones han revelado que a la actriz realmente se la veía muy débil pocos días antes de su muerte. Un empleado de un restaurante que solía frecuentar Michelle ha comentado al Daily Mail que, la última vez que la vio, parecía "realmente mal, muy enferma". Según su testimonio: "Estaba delgada y no podía bajar las escaleras. No estaba de muy buen humor, no daba la mejor impresión".

Además, un año antes de su muerte, la actriz "confesó a sus amigos que estaba pasando por momentos difíciles" y que estaba "realmente deprimida emocionalmente", comenta otra fuente a People. "Estaba realmente muy enferma y les contó a las personas de su círculo lo mucho que estaba luchando", afirmando que se veía "pálida, demacrada" y "muy delgada".

Ahora, las autoridades han determinado que su muerte fue por causas naturales, y todo apunta a complicaciones derivadas de un trasplante de hígado al que se había sometido anteriormente. La actriz había luchado contra problemas de alcoholismo, lo que habría afectado gravemente su hígado llevándola a pasar por quirófano.

Todo parece indicar que estas complicaciones tras la compleja intervención pudieron haber influido en el deterioro físico de la actriz en los últimos meses causándole finalmente la muerte.

El fallecimiento de Michelle deja un gran vacío en la industria y entre sus seguidores. De hecho, Blake Lively, su compañera de reparto en Gossip Girl, le ha querido dedicar una emotiva despedida en redes sociales, recordando su amistad y su amabilidad.