Brooke Hogan no acude al funeral de su padre, Hulk Hogan, y desata teorías conspirativas sobre su muerte

Hulk Hogan fue una de las figuras más icónicas de la lucha libre profesional a nivel mundial. Reconocido por su musculatura y su bigote rubio Hogan fue clave en el entretenimiento deportivo en los años 80 y 90.

Hulk falleció el pasado 24 de julio a los 71 años, oficialmente por un infarto agudo de miocardio, según el certificado de defunción que también mencionaba leucemia linfocítica crónica y fibrilación auricular como causas contribuyentes.

Brooke Hogan, su hija mayor, conocida también por haber protagonizado junto a su padre en el reality show Hogan Knows Best, decidió no asistir al funeral de su padre. Ha argumentado su distanciamiento personal desde hace un par de años y ha afirmado que prefería honrarlo en privado.

En un emotivo mensaje en Instagram, Brooke explicaba su decisión: "Mi padre odiaba la morbosidad de los funerales. No quería uno [...] Tuve que tomar mi propia decisión de honrarlo de la manera más genuina que sabía... en privado".

En lugar de participar en los actos oficiales, para los que asegura que "no le mandaron invitación", según publicó en una historia de Instagram, Brooke optó hacer un tributo a su padre de forma íntima junto a su esposo Steven Olesky y sus gemelos en la playa, un lugar que ambos compartían con cariño.

Tras su fallecimiento, Brooke ha expresado dudas sobre el diagnóstico oficial de leucemia, así como la decisión de no realizar una autopsia.

Durante su primera entrevista pública en el programa de radio Bubba the Love Sponge Show, Brooke ha cuestionado la coherencia del diagnóstico.

"Eso es lo que me tiene desconcertada. Vi su análisis de sangre. Un médico, cito, dijo que su sangre es como la de alguien de 25 años... Para pasar por cualquier cirugía, tiene que hacer un análisis de sangre. ¿Cómo es que nadie detectó un nivel alto de glóbulos blancos?".

"Es raro que no se hiciera autopsia. Porque sí, se puede tener un infarto, pero cuál fue el motivo del infarto es la cuestión", añadía la joven perturbada.

"A mí, la no autopsia y la leucemia de la nada, me parece una gilipollez", decía. "No tenemos cáncer en nuestra familia. Simplemente parece raro".

Brooke, quien había estado distanciada de su padre desde septiembre de 2023, aclaró que nunca hubo una pelea pública, sino una serie de "llamadas privadas" que terminaron en desacuerdos respetuosos que la llevaron a alejarse para proteger su salud emocional.

Sin embargo, la actriz no tiene hueco para el rencor y recuerda a su padre con mucho cariño.