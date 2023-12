De Matthew Perry a Itziar Castro: actores, directores y estrellas que han fallecido en 2023

El año 2023 ha tenido, como cualquier otro, sus cosas buenas y sus cosas malas. En lo concerniente al ámbito audiovisual hemos asistido al estreno de grandes películas y fenómenos televisivos, pero también ha habido momentos de tristeza. Quizás el de mayor impacto ha sido la muerte del actor Matthew Perry, que nos sorprendía el pasado 28 de octubre tanto por lo inesperado de la noticia como por el vínculo emocional que nos une a él. Perry, recordado por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, era para muchos espectadores como su propio amigo y su muerte. Pero, desafortunadamente, en 2023 no solo hemos dicho adiós a Matthew Perry. Hoy repasamos a grandes estrellas o directores, tanto nacionales como extranjeros, que han fallecido este año que se acerca a su fin.

Angus Cloud

Angus Cloud como Fezco en 'Euphoria' | HBO Max

Una de las muertes más trágicas del año fue la de Angus Cloud por su juventud. El actor que encarnaba a Fez en la serie Euphoria fallecía en julio con solo 25 años por una sobredosis de drogas accidental. Estaba pasando un mal momento ya que había perdido a su padre unas semanas antes.

Matthew Perry

Matthew Perry | Cordon Press

Como decíamos al principio, el fallecimiento de Matthew Perry de Friends provocó una gran conmoción entre quienes siguieron la serie. El actor apareció ahogado en el jacuzzi de su casa a los 54 años. A pesar de que un primer informe descartaba la presencia de fentanilo o metanfetaminas en su cuerpo, casi dos meses después, se han revelado los datos de la autopsia concluyendo que falleció "accidentalmente" tras consumir ketamina. Eso sí, se ha hecho público que no se encontraron en su casa drogas ilegales y que todos los fármacos que había en el domicilio le habían sido recetados.

Itziar Castro

Itziar Castro | Gtres

El mes de diciembre ha sumado otra triste noticia más al año: la actriz Itziar Castro nos dejaba a los 46 años, según la autopsia por muerte súbita. Pasó por series como Vis a Vis y Por H o por B y participó en películas como Pieles, de Eduardo Casanova. Además, destacó por su activismo a favor de la diversidad corporal y LGTBI, además de contra el bullying.

Alan Arkin

El actor Alan Arkin | efe

Durante más de siete décadas, Alan Arkin fue un habitual tanto de la pantalla como de las tablas del teatro, aunque quizás se le recuerde más por dos trabajos actorales: por Pequeña Miss Sunshine, con la que ganó el Oscar a Mejor actor de reparto, y por El método Kominsky, la serie de Netflix que protagonizó junto a Michael Douglas. Murió a los 89 años.

Francisco Ibáñez

Francisco Ibáñez | Gtres

El pasado mes de julio fallecía Francisco Ibáñez, creador de personajes de cómic tan populares en España como Mortadelo y Filemón, Rompetechos, El botones Sacarino o 13 Rue del Percebe. Aunque su trabajo fue en papel, sus personajes sí dieron el salto al audiovisual, como con la exitosa versión de Mortadelo y Filemón de Javier Fesser.

Piper Laurie

Piper Laurie | Getty Images

Nominada al Oscar en tres ocasiones (por El buscavidas, Carrie e Hijos de un dios menor), Piper Laurie falleció este año en Hollywood a los 91 años. Será recordada, también, por su papel de Catherine Martell, la villana de Twin Peaks.

Paul Reubens

El cómico Paul Reubens, creador de Pee-wee Herman | EFE

A sus 70 años murió el actor y cómico Paul Reubens, más conocido por el nombre del personaje que solía encarnar, Pee-wee Herman, tanto en películas como en televisión.

Michael Gambon

Michael Gambon como Dumbledore | Warner Bros.

Recordado, sobre todo, por su papel de Albus Dumbledore en las películas de Harry Potter, el dublinés Michael Gambon que también habíamos visto en la cinta Gosford Park falleció a los 82 años a causa de una neumonía.

Carmen Sevilla

Carmen Sevilla | Cordon Press

La llamaron "la novia de España" cuando triunfó en el cine y la canción, dio el salto a Hollywood y se retiró un tiempo por amor, para volver después con su famoso Telecupón convertida en presentadora estrella televisiva. Carmen Sevilla nos dijo adiós el 27 de junio después de un tiempo padeciendo Alzheimer.

Tina Turner

Tina Turner | Gtres

La gran estrella de la música -de quien recordaremos canciones como The Best, Proud Mary o What's Love Got To Do With It- tuvo un papel en cine en Mad Max 3: Más allá de la Cúpula del Trueno y, además, puso voz al tema principal de la película de Bond Goldeneye. Nos dejó a los 83 años.

Antonio Gala

Antonio Gala | EFe

Conocido más por su faceta como escritor de novela, teatro o como articulista, Antonio Gala también fue guionista televisivo con títulos como Si las piedras hablaran o Paisaje con figuras. También, sus obras Los buenos días perdidos, Más allá del jardín y La pasión turca fueron llevadas a la pantalla. Falleció a los 92 años.

Laura Gómez-Lacueva

La actriz Laura Gómez-Lacueva en el Festival de Málaga | Getty

Esta actriz española, conocida sobre todo por su participación en series como El pueblo, falleció a causa de un cáncer.

Jansen Panettiere

Hayden Panettiere y su hermano Jansen Panettiere | Getty

Con solo 29 años fallecía el actor Jansen Panettiere, a quien se le pudo ver en la serie The Walking Dead. Era, además, el único hermano de la también actriz Hayden Panettiere, conocida por Héroes o Nashville.

Raquel Welch

Raquel Welch | Getty

A sus 82 años, Raquel Welch murió "tranquilamente después de una breve enfermedad", según comunicó su representante. Ganó el Globo de Oro por Los tres mosqueteros y fue un mito sexual de Hollywood; tanto, que se la conocía como "El cuerpo".

Annie Wersching

Annie Wersching | Getty

La familia de Star Trek lloró la pérdida de Annie Wersching, a los 45 años de edad y a causa de un cáncer. La actriz también había aparecido en las series 24, Crónicas Vampíricas o The Rookie.

Gina Lollobrigida

Muere la actriz italiana Gina Lollobrigida con 95 años | Getty

La musa del cine italiano fue ingresada en una clínica de Roma tras sufrir una fractura de fémur por un accidente doméstico. Poco después, fallecía a los 95 años. Deja atrás más de 60 películas -las más importantes de la década de los 50- entre las que figuran Pan, Amor y fantasía o Salomón y la reina de Saba.

Carlos Saura

Carlos Saura | EFE

Una de las figuras más importantes del cine español, Carlos Saura, nos dejaba en febrero de este año a los 91. ¡Ay, Carmela!, La caza, Cría cuervos o la trilogía musical con Antonio Gades (Bodas de sangre, Carmen y El amor brujo) son ya historia de la filmografía patria.

Glenda Jackson

Glenda Jackson | Getty

Nada menos que dos premios Oscar (por Mujeres enamoradas y Un toque de distinción), además del BAFTA, el Globo de Oro, el Emmy o el Tony, había conseguido la británica Glenda Jackson en su carrera interpretativa, la cual dejó por la política a principios de los años noventa. Murió en junio a los 87 años.

William Friedkin

William Friedkin, director de 'El Exorcista' | Getty

También a los 87 años falleció William Friedkin, el director estadounidense de la icónica película El exorcista y de la oscarizada Contacto en Francia.

Concha Velasco

Concha Velasco | Gtres

Uno de los adioses finales de este año, y también uno de los más tristes, ha sido el de la mítica Concha Velasco, actriz, presentadora y show-woman nacional. Las chicas de la Cruz Roja, La fierecilla domada o Más allá del jardín será recordadas en su filmografía, como también su paso por el teatro con obras como ¡Mamá, quiero ser artista!, Carmen, Carmen y Hello, Dolly! o la canción Chica Ye-ye.