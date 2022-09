Mario Cimarro presenta a su bebé junto a su novia vestidos todos iguales

A principios de septiembre el actor Mario Cimarro anunciaba que se había convertido en padre de su primera hija junto a su novia, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, de 30 años. Una niña que llegó al mundo el 31 de agosto de 2022 y le pusieron el nombre de Briana.

Entonces el protagonista de 'Pasión de Gavilanes' anunció la feliz noticia a través de un post en su cuenta de Instagram donde publicó una serie de imágenes junto a su chica durante el embarazo: "Briana, tú también harás los días brillar....y el corazón del tiempo sin medida, medirse a sí mismo en tu luz".

Ahora, se cumple el primer mes de vida de la pequeña y Mario Cimarro ha compartido la primera foto junto a la niña y su novia. Un posado familiar donde vemos al cubano con su hija en brazos mientras Bronislava posa a su lado. Una imagen en la que llama la atención que van todos vestidos iguales con unos looks muy tropicales.

Además, Cimarro ha escrito unas palabras muy especiales dedicadas a su hija: "En tu primer mes hablaremos de tu nombre. Briana tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía. Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora. Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre. Y con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños!".

Para terminar diciendo: "Por cierto, no me hagas caso cuando te habló ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa, lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo ha hablar normalmente!".

