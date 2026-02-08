Kaley Cuoco habla de su momento más oscuro tras su divorcio: "Pensé que iba a morir"

Kaley Cuoco pasó una dura época en medio turbulento divorcio de Karl Cook en 2021 tras tres años de matrimonio. La actriz y el jinete decidieron separarse y esto llevó a que la estrellad de Big Bang Theory cayera en una espiral de pensamientos negativos y ansiedad que le llevó a tener depresión y episodios tan oscuros como el que ha recordado.

La intérprete ha pasado por el programa de Drew Barrymore para sincerarse sobre el bache de salud mental que atravesó, justo antes de la que iba a ser una gran noche, pues estrenaba la temporada 2 de The Flight Attendant.

"Me desperté esa mañana tan deprimida y triste que ni siquiera podía respirar, y estaba tirada en el suelo. Pensé que me iba a morir, de verdad", compartió sobre aquel incidente en abril de 2022. "Me pregunté: '¿Qué estoy haciendo?'. Fue como la peor mañana de mi vida, pero sabiendo que se acercaba la noche, se suponía que sería la mejor noche de mi vida. Es increíble que a veces pasen estas cosas a la vez".

Kaley Cuoco | Getty

"No podía levantarme. Pensé: 'No puedo ir. No puedo ir a ningún lado. Arruiné mi vida. Mi vida se acabó'. De verdad lo pensé", recordó, confesando que creía que "nunca volvería a casarse y que nunca tendría hijos", y explicando que tuvo que ser ayudada por su equipo cuando la descubrieron tirada en el suelo.

"Pensé: 'Dios mío, esto es de lo que hablan. Este es el punto más bajo al que podría llegar'", reveló, añadiendo que "literalmente vi cómo mi alma se desprendía de mi cuerpo".

Pero un rayo de luz le atravesó poco después de aquel episodio, ya que conoció a su actual prometido, el actor Tom Pelphrey tres semanas más tarde: "Todavía me emociona porque lo recuerdo con tanta claridad, pero me transformó por completo".

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey | Getty Images

La pareja también tiene una hija, Matilda, que cumplirá 3 años el 30 de marzo.