La exniñera de David Hasselhoff y Pamela Bach revela que la actriz tenia "problemas de salud y dinero" antes de suicidarse

Pamela Bach-Hasselhoff, exmujer de David Hasselhoff y actriz de Los Vigilantes de la playa, fue hallada sin vida a sus 62 años en su casa de Los Ángeles con una herida de bala autoinfligida en la cabeza.

Hasta el momento solo habían hecho declaraciones sobre lo ocurrido la representante de la actriz, Sharon Kelly, y su exmarido David Hasselhoff, quien está roto de dolor por la trágica muerte.

David Hasselhoff y su exmujer Pamela Bach | Cordon Press

Sin embargo, ahora la exniñera y asistente de la familia, Andrea Canning, ha hablado en exclusiva con People y ha querido recordar su relación con Pamela cuando trabajaba para ellos. Según cuenta Canning en la entrevista, Pamela y Canning se conocieron en 1995 y pronto "se hicieron amigas", por lo que se quedó con la familia en su casa de Sherman Oaks como asistente para cuidar a sus hijos, un vínculo que, según relata, duró 30 años.

Canning confiesa que no se esperaba la muerte de Pamela, pero que había "tenido problemas" después de un accidente de motocicleta en 2003 en el que ella y David Hasselhoff, de 72 años, estuvieron involucrados: "La última vez que la vi, caminaba con un bastón. No era la Pamela que yo conocía. Simplemente tenía dificultades para moverse. Ese accidente le pasó factura".

En la entrevista también ha contado que el dinero "era una preocupación" y que a menudo las dos discutían por ello: "Hubo momentos en los que decía: 'Me voy a quedar sin hogar. Tengo que salir de esta casa', lo que nunca sucedió. Decía que iba a suceder, pero luego no sucedió. Y no sé cómo terminó quedándose allí. No sé cómo pagaba sus cuentas, porque siempre decía: '¿Qué voy a hacer?'".

A pesar de sus luchas, Canning afirma que Pamela se volvió "cada vez más amable" con los años: "Sin duda, tenía problemas, pero también una actitud muy positiva ante la vida. Y es curioso: cuanto más la conocía, más agradable se volvía".