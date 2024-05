Encuentran muerta a la comentarista política Alice Stewart a los 58 años: hallaron su cuerpo en la calle

La comentarista política de la CNN Alice Stewart ha fallecido a los 58 años por causas hasta el momento desconocidas. Su cuerpo fue hallado sin vida al aire libre en el barrio de Belle View al norte de Virginia la madrugada del sábado, según fuentes policiales.

Por el momento no se sospecha ningún crimen y los oficiales creen que lo que ocurrió fue una emergencia médica. La CNN y sus compañeros se han pronunciado sobre esta trágica noticia dedicando emotivas palabras a Stewart públicamente.

"Alice era una amiga y colega muy querida para todos nosotros en CNN. Una veterana en política y periodista ganadora del premio Emmy que aportó una chispa incomparable a la cobertura de CNN, conocida en todas nuestras oficinas no solo por su conocimiento político, sino también por su inquebrantable bondad. Nuestros corazones están apesadumbrados mientras lamentamos una pérdida tan extraordinaria", ha dicho el director ejecutivo de la CNN Mark Thompson.

Stewart comenzó su carrera como reportera y productora local para ser, posteriormente, presentadora de noticias. De ahí dio el salto a la política convirtiéndose en directora de comunicación en la oficina del gobernador de Arkansas y de las candidaturas presidenciales republicanas de otros dirigentes políticos. En el año 2016 comenzó su andadura como comentarista en la CNN.

"Alice era maravillosa, talentosa y una amiga querida. Vivió cada día al máximo y la echaremos mucho de menos", ha dicho Ted Cruz, senador de Texas. El exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, ha comentado que era "alguien que cree que la política se trata de hacer amigos y no de crear enemigos".

En la CNN aparecía no solo en las noticias políticas diarias, sino también en The Situation Room con Wolf Blitzer y en el podcast Hot Mics From Left to Right con María Cardona.

"Siempre la invitábamos a mi programa porque sabíamos que seríamos un poco más inteligentes al final de esa conversación. Ella ayudó a nuestros espectadores a apreciar mejor lo que estaba pasando y es por eso que la echaremos tanto de menos", ha dicho Blitzer. Por su parte, Cardona ha expresado: "Simplemente no puedo creer que se haya ido. Quiero que todos sepan lo especial que era, especialmente en esta industria. Como sabéis, la política actual puede ser indecente y muy sucia, y Alice era una luz amorosa y brillante".

Alice Stewart corría en su tiempo libre y mostraba a través de redes sociales las metas que iba alcanzando como corredora o las charlas que daba. El mundo de la política, el periodismo y en especial la CNN están de luto por esta triste e inesperada pérdida.