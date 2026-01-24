Netflix pospone la escalada en directo de Alex Honnold (Free Solo) en Taiwán: ¿Qué pasaría en el peor escenario?

El deportista estadounidense, Alex Honnold, cuyo documental Free Solo ganó el Oscar en 2018 tras completar la hazaña de escalar sin cuerda El Capitán, se iba a enfrentar este sábado al rascacielos Taipei 101, en Taiwán, sin ningún tipo de arnés o medida de seguridad. Sin embargo, la emisión en directo de Netflix ha sido cancelada y pospuesta.

El evento no es el primero de estas características que se hace retransmite en vivo o sin cuerdas, pero la reputación del escalador ha hecho que millones de personas estén expectantes por verle conquistar la torre de 508 metros.

No obstante, la plataforma de streaming se ha visto obligada a retrasarlo debido al mal tiempo: "No podemos continuar con el evento Rascacielos en directo de hoy. Se ha reprogramado para el sábado 24 de enero a las 8:00 PM ET (2:00 AM del día siguiente en España). La seguridad es nuestra máxima prioridad y agradecemos su comprensión".

"Espero tener la oportunidad de escalar el edificio mañana, a la misma hora, y luego, simplemente veremos qué permite la naturaleza. Pero espero tener la oportunidad de escalar. De cualquier manera, realmente aprecio el apoyo de todos. Ha sido increíble estar aquí y ha sido increíble visitar el edificio. Así que esperemos que el clima mejore", ha señalado Honnold en su Instagram.

El plan de Netflix si Alex Honnold cayera

Aunque nadie contempla el que sería el peor escenario posible, un accidente de Honnold, los productores del evento televisivo revelaron a Variety qué pasaría si Alex cayera.

Alex Honnold frente al Taipei 101 | Netflix

"Como era de esperar, se ha planificado cada escenario. El objetivo principal ha sido mantener a Alex a salvo. Este es un edificio que conoce muy bien. Es un edificio ideal para escalar. Si en algún momento decide que está demasiado cansado mientras está en el edificio, podemos bajarlo también. Pero Alex sabe lo que hace. Es un atleta extraordinario", ha dicho Grant Mansfield.

"Obviamente, es una conversación que todos tenemos", añadió Jeff Gaspin, ejecutivo de Netflix sobre si ocurriera lo impensable. "Cortaremos. Tenemos un retraso de 10 segundos. Nadie espera ni quiere que ocurra algo así. Pero cortaremos, así de simple".