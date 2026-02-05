Nick Jonas y Priyanka Chopra dieron la bienvenida a su hija Malti en enero de 2022 mediante gestación subrogada, tras un embarazo que inicialmente esperaban que llegara a término en abril de ese mismo año. Aunque la pareja ya había hablado en otras ocasiones de lo difícil que fue aquel proceso, ahora el cantante ha aportado nuevos detalles sobre lo dramático que fue el momento del parto y los primeros días de vida de su hija.

En una reciente entrevista concedida al podcast On Purpose with Jay Shetty, el integrante de los Jonas Brothers ha relatado: "Vino al mundo en circunstancias muy intensas, de las que nunca he hablado. Pero esperábamos que llegara en abril del año en que nació y recibimos una llamada diciendo que sería antes. Así que, básicamente, actuamos y nació por gestación subrogada". Jonas explica que la situación fue tan repentina que apenas tuvieron tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo.

El artista ha detallado el momento del nacimiento con crudeza: "Llegamos al hospital y salió con un peso de una libra y 11 onzas. Básicamente, estaba morada. Ellos, estos ángeles de la UCIN, la reanimaron en ese momento y la atendieron rápidamente, la intubaron y todo lo demás".

Durante los meses siguientes, Malti permaneció ingresada en cuidados intensivos neonatales, mientras sus padres se turnaban para acompañarla. "Pero luchó a diario durante tres meses y medio. Y, ¿sabes?, poco a poco empezó a ganar peso. Y después de seis transfusiones de sangre, estaba muy bien y pudimos llevárnosla a casa", ha contado Jonas.

Cuatro años después, el cantante admite que aquellos recuerdos siguen muy presentes: "Todavía podía olerlo. Siempre hay cosas viscerales. Era reconfortante y aterrador a la vez estar allí todos los días y ver a otras familias pasando por situaciones similares". Sobre su hija, añade: "Siento que ella sabe cómo llegó al mundo y cómo fue ese primer capítulo de su vida. Así que cada día es un regalo, y se nota en su comportamiento y en lo emocionante que es todo. No sé cuánto recuerda, probablemente nada; espiritualmente creo que hay gratitud en ella y que es increíble".

Emocionado, Jonas ha concluido hablando del presente de Malti y del impacto que ha tenido en su vida: "Nuestra hija es increíble, es simplemente mágica en todos los sentidos. Cumplió cuatro años hace un par de semanas. Me deja alucinado, la miro y puedo ver su futuro. Sé que va a hacer cosas increíbles, y estoy maravillado de poder experimentar su magia. Es perfecta en todos los sentidos".