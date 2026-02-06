The Core y la división editorial de Grupo Planeta analizan la actualidad y el futuro de la narrativa literaria junto a voces destacadas del sector

The Core School, escuela de referencia en formación audiovisual perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, junto a la división editorial de Grupo Planeta, celebraron el pasado viernes el I Evento Literario, un encuentro que reunió a figuras clave del sector literario y audiovisual para debatir tendencias narrativas y su conexión con la industria creativa, mostrando cómo la escritura trasciende el plano tradicional para integrarse en el desarrollo de historias, la elaboración de guiones y la creación de propiedad intelectual.

La jornada contó con una charla protagonizada por Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta 2023; Rubén Amón, periodista y escritor, galardonado con el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo en 2018; y Violeta Serrano, directora del Máster en Escritura e Industria Literaria de The Core.

Durante la apertura de la sesión, Mercedes Agüero, decana de The Core, destacó que "la literatura sigue siendo un pilar fundamental para entender cómo se construyen hoy las historias en cualquier formato". En este sentido, señaló que "formar a los nuevos creadores implica no solo enseñar técnicas narrativas, sino también ayudarles a comprender la industria, los procesos editoriales y la relación de la literatura con otros sectores. Encuentros como este nos permiten tender puentes entre autores consolidados, profesionales del sector y las nuevas generaciones de escritores".

Los ponentes coincidieron en la vigencia de la literatura como base creativa y en su capacidad para impulsar otros ámbitos como el audiovisual, la comunicación o las nuevas plataformas de contenido. Destacaron la importancia de formar a nuevos autores desde una perspectiva dotada de comprensión estratégica de la industria, de manera que su creatividad pueda transformar y enriquecer ecosistemas culturales más amplios.

Alfonso Goizueta señaló que "un escritor que no lee, no puede ser escritor. La construcción de ficción, requiere de aprender, de leer con atención", destacando la importancia de la lectura como base para la escritura. En paralelo, Rubén Amón destacó la dificultad del mercado editorial y comentó que "en España se publican casi 100 000 títulos al año y solo el 0,1% superan los 3000 ejemplares".

Por su parte, Violeta Serrano puso el acento en la formación y afirmó que "en principio todos los seres humanos tenemos capacidades creativas, la técnica práctica siempre se puede enseñar. En nuestro caso, en el máster enseñamos técnicas creativas y cómo funciona por dentro la industria", subrayando el valor de la enseñanza técnica en la creatividad y el conocimiento del sector.

El encuentro se ha celebrado en un contexto de expansión del sector creativo. Según datos del Ministerio de Cultura y de la Comisión Europea, las industrias culturales y creativas generan ya más de 750.000 empleos en España y cerca de 8 millones en la Unión Europea, consolidándose como una salida profesional real. Asimismo, el III Informe del Sector Audiovisual de España del Spain Audiovisual Hub destaca que el auge de la producción audiovisual y de las plataformas digitales ha impulsado la demanda de perfiles formados en el desarrollo de historias, el guion y la creación de propiedad intelectual, reforzando el valor de la escritura como competencia clave en diversos sectores.

La programación del evento se completó con los talleres "Dime cómo andas y te diré quién eres", centrado en el uso del lenguaje corporal, los gestos y las reacciones ante el conflicto como herramientas para la construcción de personajes sólidos en la ficción, y "Carta de presentación", dedicado al proceso que va del manuscrito al libro publicado, además de sesiones de escritura y edición literaria y un concurso de relato breve, en el que se compartieron algunos de los textos desarrollados por los participantes a lo largo de los talleres.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de The Core para impulsar espacios de reflexión y diálogo entre los nuevos creadores y la industria cultural, reforzando su compromiso con una formación conectada con la realidad profesional y los desafíos actuales del sector.

Sobre The Core

The Core es la mejor escuela de audiovisuales de España, según el último ranking publicado por el Instituto Coordenadas de gobernanza y economía aplicada. La institución educativa ofrece grados universitarios, másteres, postgrados y formación profesional en las áreas de Animación y Videojuegos, Business y Management, Cine, Contenidos, Marketing, Tecnología Audiovisual, STEM, Comunicación y Medios. La escuela dispone de recursos tecnológicos de vanguardia en sus instalaciones, ubicadas en Madrid Content City, el mayor hub de producción audiovisual de Europa, y colabora con firmas clave de la industria, como Atresmedia, Secuoya o Banijay, entre otros, destacando por su enfoque práctico.

The Core forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta. Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. Cada año, más de 150.000 estudiantes procedentes de 100 nacionalidades distintas se forman a través de sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional.