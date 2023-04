Danna Paola, Sebastián Rulli o Belinda: Los artistas se despiden de Julián Figueroa en la desoladora carta de su madre

Julián Figueroa falleció el pasado 9 de abril de manera repentina a los 27 años. Una tragedia que ha conmocionado a toda su familia y al gremio de artistas mexicanos.

Su madre, la también actriz Maribel Guardia, publicó una desgarradora carta de despedida donde, además de revelar la causa de su muerte, también quiso agradecer el apoyo que le brindaron infinidad de personalidades del espectáculo ante la inesperada noticia.

"Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando, quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía. Ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos. Sus honras fúnebres se realizaran en privado, al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y amor que me han estado enviando, pero en éste momento no tengo alma para contestar a nadie; espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión", escribió en su Instagram junto a una foto del actor.

Los famosos envían sus condolencias a Maribel Guardia

El dolor de una madre ante una pérdida de esta magnitud es incomparable, pero multitud de nombres reconocidos han querido dejar sus respetos en la publicación con mensajes igual de emotivos.

De hecho, han sido más de 30 mil los usuarios que han dado su pésame y, entre ellos, ha estado Danna Paola: "Mi maribel te abrazo mucho y te envío mucha luz en tu corazón... Lo siento tanto".

También lo hizo la cantante Belinda con un extenso mensaje: "Maribel. No me imagino lo que debes de estar sintiendo en este momento... ¡Me acuerdo cuando estábamos en aventuras en el tiempo y venía Juliancito a las grabaciones, él era tu mayor adoración y tú mayor tesoro! Tengo un gran dolor de corazón, ¡estoy contigo incondicionalmente! Eres una mujer maravillosa... Lo siento tanto desde lo más profundo de mi corazón".

No faltó tampoco Sebastián Rulli, quien deseó todo su amor y fuerza: "¡Lamento muchísimo la partida de tu hijo! Te abrazo fuerte. Pronta resignación. #QEPD Julian".

Tras ellos, otros artistas como Adamari López, Ninel Conde, Ana Bárbara, Alejandro Fernández o Angela Aguilar tuvieron palabras de amor hacia el fallecido actor.