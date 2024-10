Tu cara me suena cumple 13 años: Mucho más que un programa de imitaciones

Después de 11 temporadas ininterrumpidas, el programa presentado por Manel Fuentes sigue siendo todo un logro para Antena 3 y Gestmusic. Tu Cara Me Suena cumple trece años en emisión y lo hace con la resaca de haber cerrado edición con un sólido liderazgo en la noche de los viernes. De media, el espacio de imitaciones cuenta con un 21,4% de cuota de pantalla y más de 1.5 millones de telespectadores.

Sin embargo, el talent show es algo más que un simple concurso de caracterización de famosos. Tu cara me suena supone la reunión de un dilatado número de celebridades importantes de nuestro país que se atreven a compartir con el público una faceta muy poco conocida, en la mayoría de las ocasiones. Desde actrices, pasando por humoristas, influencers o presentadores de televisión, el formato producido por Tinet Rubira y Atresmedia, está considerado como uno de los espacios de entretenimiento más aclamados de la última década.

Manel Fuentes en Tu Cara Me Suena | Antena 3

Por su ya mítico clonador han pasado artistas de la talla de Santiago Segura, María del Monte, Florentino Fernández, Falete, Juan Muñoz, Diana Navarro, José Corbacho, Belinda Washington, Lydia Bosch, Anne Igartiburu o Raquel Sánchez Silva. Un grupo de famosos que se esmera cada semana en meterse en la piel y el alma del cantante de turno ante la atenta mirada de un jurado que es también sello característico y clave de este programa de prime time. Actualmente, la mesa de expertos la lideran Lolita Flores, Ángel Llácer, Chenoa y Carlos Latre, pero también han sido juzgados por otras celebridades, como Silvia Abril, Anabel Alonso, Ruth Lorenzo, Marta Sánchez o Mónica Naranjo.

El funcionamiento del concurso es bien sencillo, aunque ha tenido variaciones a lo largo de sus 13 años de historia. Tras pasar todos por el escenario, los cuatro miembros del jurado deberá puntuarlos con 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos, divididos entre todos los participantes. Unas cifras que, a su vez, conformarán el ranking en el que se posicionarán los famosos a lo largo de las semanas. Sumadas con la deliberación del público, al final de cada jornada, el ganador donará los 3.000€ del premio semanal a la organización benéfica de su preferencia. Una puntuación sumatoria que dará como vencedor general a uno de los concursantes.

Y esto ya lo han hecho posible auténticos titanes de la imitación. Son, desde la primera temporada hasta la última, Angy Fernández, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo, Blas Cantó, Miquel Fernández, María Villalón, Jorge González, Agoney, Miriam Rodríguez y David Bustamante. Un triunfo también compartido con los espectaculares datos de seguimiento del programa de Gestmusic, con un techo récord del 28,8% de cuota media de pantalla y más de 4 millones de televidentes en su quinta edición, o la segunda, con un 26,1% de share en el conjunto de sus emisiones.

Este éxito llevó al formato a expandirse en otras versiones, aunque compartiendo el mismo funcionamiento. En el año 2014 se probó Tu cara me suena Mini, una edición infantil de 11 únicas entregas, que lideró el equipo formado por Xuso Jones y Abril Montmany. En 2017, otro experimento de la misma factoría hizo posible Tu cara no me suena todavía, para testar la fórmula con personajes anónimos y que ganó Germán Scasso. Además, ha sido habitual encontrarse con el programa de Manel Fuentes durante la temporada navideña con especiales por la noche de Nochebuena o fin de año.