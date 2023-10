Brian Austin Green tuvo síntomas similares a un derrame cerebral por culpa de una dieta: "No podía hablar, leer o escribir"

Brian Austin Green se convirtió en uno de los actores más famosos de los 90 tras dar vida a David Silver en Sensación de Vivir junto a Tori Spelling o Shanen Doherty. Hace solo unos días Austin Green hablaba de la inspiración que ha sido Shannen Doherty en su lucha contra el cáncer.

Y es que, casualmente Brian estuvo mucho tiempo bastante enfermo, tal y como ha confesado en el podcast Sex, Likes and Spray Tans de Cheryl Burke: "Pasé cuatro años y medio recuperándome de síntomas similares a los de un derrame cerebral sin haber tenido nunca un derrame cerebral, pero no podía hablar", empieza diciendo.

Para después explicar que los médicos le habían dicho que tenía vértigo y colitis ulcerosa, lo que hizo que la unión de estas dos dolencias lo dejaran en la cama a lo largo de 3 meses.

"Entonces estas cosas neurológicas comenzaron a suceder después del vértigo, y eso fue... fueron cuatro años y medio de mi vida. Llegué al punto en el que barajaba como si fuera un hombre de 90 años", explica Green mientras ningún especialista era capaz de identificar la procedencia de su enfermedad

"No podía hablar. No pude leer. No podía escribir", declara sobre el calvario que sufrió. Para después la presentadora preguntarle si podía deberse estas dolencias a un accidente que tuvo con su ex Megan Fox en 2014.

A lo que Brian contestó: "No. Fue dietético". La habían diagnosticado "inflamación interna por gluten y lácteos" provocada por una dieta había seguido.

"Todo no fue diagnosticado por la medicina occidental, así que finalmente tuve que encontrar un médico que se dedica mucho más a la kinesiología y la medicina oriental", explica sobre el proceso que siguió hasta que llegó a dar con la clave.

Actualmente, Brian Austin Grenn tiene 50 años y está felizmente prometido con la bailarina y coreógrafa Sharna Burgess con la que tiene un un niño pequeño que nació en el año 2022.

En total el actor tiene 5 hijos, su hijo mayor que nació en el año 2001 fruto de su relación con Vanessa Marcil. Después los tres hijos que tiene de su matrimonio con Megan Fox, y por último el pequeño con Sharna Burgess.