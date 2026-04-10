El cuñado de Aubrey Plaza la llama infiel públicamente tras conocerse su embarazo un año después del suicido de su marido

Aubrey Plaza está embarazada de su primer bebé con el actor Christopher Abbott tras un año muy difícil marcado por el fallecimiento de su marido, el director de cine Jeff Baena.

El cineasta se suicidó en enero de 2025, aunque la actriz ya estaba separada de él en el momento de su muerte, concretamente, desde septiembre de 2024.

Su embarazo ha llegado en un momento muy emocional para ella, pero poco después de conocerse la noticia, se ha visto envuelta enun drama familiar con los parientes de su difunto esposo.

Jeff Baena y Aubrey Plaza | Getty Images

El que fuera su cuñado, Brad Baena, ha roto su silencio con una publicación llena de críticas hacia la actriz después de revelarse su embarazo.

A través de sus historias de Instagram, el hermano de Jeff compartió un titular de USA Today que recogía esta noticia acusándola de infiel. "Una vez infiel, siempre infiel", escribió, subiendo otra imagen poco después sobre el karma: "La gente sabe exactamente lo que está haciendo. Fin de la historia".

Michele Baena, otra integrante de la familia, al parecer también publicó en Facebook, según Pop Rant: "La gente puede fingir, pero las acciones siempre revelan la verdad. ¡A cada perro le llega su día!".

Aubrey Plaza y Jeff Baena se separaron antes de que él se suicidara

Aubrey Plaza y Jeff Baena comenzaron a salir juntos en 2011 y trabajaron juntos en múltiples proyectos, pero mantuvieron su relación en privado y fuera del foco.

En mayo de 2021, la intérprete aparentemente reveló en una publicación de Instagram que se habían casado en 2020 en una pequeña ceremonia.

Sin embargo, la pareja estuvo separada durante cuatro meses antes de que Jeff se quitara la vida a comienzos del 2025. Según los informes, Baena habló con Plaza por teléfono la noche anterior a su muerte y le envió un mensaje de texto el día de su fallecimiento.