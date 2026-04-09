Aubrey Plaza se deja ver en su primera aparición embarazada tras meses de misterio

Aubrey Plaza ha sido fotografiada por primera vez desde que se hizo público que está embarazada de su primer hijo. La actriz fue vista en Nueva York paseando con total naturalidad, dejando ver ya su incipiente barriguita en unas imágenes que han dado rápidamente la vuelta al mundo.

La reaparición llega apenas unos días después de confirmarse la noticia, que ha sorprendido tanto por el embarazo como por su relación con Christopher Abbott, mantenida hasta ahora en la más estricta discreción.

Según dijeron fuentes cercanas a People, el bebé ha sido "una hermosa sorpresa después de un año emocional", y ambos se sienten "muy bendecidos".

Pero ¿cómo empezó realmente su historia?

Plaza y Abbott se conocen desde hace años, concretamente desde que coincidieron en el rodaje de la película Black Bear en 2020. Allí nació una conexión creativa que, con el tiempo, fue evolucionando.

Esa relación se reforzó en 2023 cuando volvieron a trabajar juntos en la obra de teatro Danny and the Deep Blue Sea, una experiencia mucho más íntima que terminó de consolidar su vínculo fuera de la pantalla.

Sin embargo, su historia sentimental no comenzó hasta más tarde. Según varias informaciones, la pareja empezó a salir en 2025, después de que Plaza se separara de su marido, el director Jeff Baena, quien falleció en enero de ese mismo año.

Desde entonces, ambos han optado por una relación muy discreta, aunque han sido vistos juntos en contadas ocasiones. Fuentes cercanas describen su conexión como natural y sólida, construida primero desde la amistad y el trabajo.

Ahora, con estas primeras imágenes de Aubrey Plaza embarazada, su relación con Christopher Abbott deja de ser un secreto a medias para convertirse en una nueva etapa vital. Una historia que nace del duelo… pero que, poco a poco, se transforma en algo completamente distinto.