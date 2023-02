William Levy levanta pasiones con su seductor vídeo al ritmo de Marc Anthony

William Levy lleva años conquistando a la audiencias a través de sus papeles en muchas telenovelas con los que se ha hecho con el título de uno de los hombres más deseados. Aunque, su fama ha visto un aumento considerable en los últimos años tras sus grandes éxitos profesionales actuales.

Parte de esta fama se refleja en sus redes sociales donde William Levy cuenta con más de 11 millones de seguidores en Instagram. El actor cubano suele estar muy en contacto con sus seguidores a través de esta herramienta donde le manda mensajes.

Así, recientemente ha publicado un seductor vídeo que ha enloquecido a muchos de sus fans en el que aparece entonando la popular canción de Marc Anthony 'Qué precio tiene el cielo' mientras conduce su coche.

Junto al post ha escrito este sincero texto dedicado a sus seguidores: "Para todas ustedes que siempre me llenan de cariño. Les mando besos. Las quiero. Siempre felices. Nunca dejen que nadie les quite esa sonrisa de su rostro y menos personas que no te valoran. Love you all".

Las respuestas no se han hecho esperar y entre algunos de los mensajes que ha recibido le comentan: "No te duele la cara?… De ser tan lindo !!!!", "Nos vas a infartar!! Cada día más hermoso!", "Este hombre es como el vino, literal ! Entre más viejo más weno" o "Hombre bello, talentoso, divertido, inteligente, noble, realmente guapérrimo, pero además bello por dentro, romántico , se enamora y enamora con las elecciones musicales que hace".

Además, en estas nuevas imágenes vemos a William afeitado, un look distinto a como lo vimos la última vez en su cuenta de Instagram donde nos sorprendió con su estilismo con bigote que puedes ver en el vídeo de arriba.