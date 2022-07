¡Irresistible! William Levy, indeciso, propone a sus fans que elijan entre estas dos fotos

'Café con aroma de mujer' ha sido un éxito internacional y William Levy ha visto como su fama ha aumentado por completo gracias a su interpretación del leal y seductor Sebastián Vallejo.

Levy ya tenía muchos fans que han ido siguiéndolo a lo largo de su carrera pero ahora el cubano ha visto como su esta legión de fans ha aumentado considerablemente a lo largo y ancho del globo terráqueo.

William Levy suele tener muy en cuenta a sus fans y se suele dirigir a ellos en muchas ocasiones a través de las redes sociales. Mensajes donde les demuestra su cariño a la vez que les agradece el apoyo incondicional que le demuestran.

Así, en una de sus últimas publicaciones en su cuenta personal de Instagram William Levy ha propuesto a sus fans que escojan entre dos fotos que ha subido. "Una o dos", pregunta a la vez que afirma "os quiero a todos".

En una de las fotos vemos cómo William aparece muy seductor mientras que en otra presume de su impecable sonrisa. Los comentarios no se han hecho esperar, aunque sus fans no saben en su mayoría por cuál de las dos fotos decantarse:

"Maravilloso en cualquier expresión", "Los dos mi Willy, siempre espectacular, love you too", "Hermoso!! Las dos!! Me encanta verte con esa sonrisa!!! Cada día más lindo!! Éxitos para todo!!", son algunos de los mensajes que le han dejado.

William Levy rodando el nuevo 'Montecristo'

Las fotos parece ser que corresponde a la nueva serie que William Levy está rodando en España, 'Montecristo', ya que pone el hashtag de la ficción en la publicación.

'Montecristo' es una adaptación al universo actual del clásico de Alejandro Dumas que presenta a un vengador justiciero, al margen de la sociedad y de la ley, que se enfrenta a los poderosos con sus mismas armas, y con la misma falta de escrúpulos.

El personaje de Levy simboliza la modernidad frente a la tradición y la decadencia, representadas por sus enemigos, miembros de la tradicional élite económica, política y social española. Entre ellos, Fernando Mondego, al que da vida Roberto Enríquez, un empresario sin escrúpulos que ambiciona la compañía del hombre del momento.

Fernando no será el único enemigo del protagonista. Cristóbal Herrera (Juan Fernández), un diplomático español despiadado y corrupto, fundador del partido conservador Acción Liberal, será una verdadera pesadilla para Alejandro. A su lado, Helena Vilaforte (Itziar Atienza), una ambiciosa candidata política.

En esta historia, hay más víctimas: Mercedes Herrera (Silvia Abascal), la esposa de Fernando, y Alba Mondego (Guiomar Puerta), la rebelde y apasionada hija de ambos. Entre los acérrimos aliados del protagonista están Haydée (Esmeralda Pimentel), directora de desarrollo de la start up, y Salvador Faría (Héctor Noas), amigo y mentor.

Seguro que te interesa:

Las fotos de William Levy y Susanna Griso que provocan la envidia de Mercedes Milá: "Jamás te perdonaré"