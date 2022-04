'Café con aroma de mujer' sigue cosechando éxitos alrededor del mundo y es que la historia de amor de Gaviota y Sebastián Vallejo ha cautivado a todos con esta nueva versión de la icónica telenovela.

Parte del éxito de 'Café con aroma de mujer' recae en la interpretación de Laura Londoño y William Levy, los grandes protagonistas de esta pasional trama que tiene como eje central el mundo cafetero de Colombia.

Pero, aunque ante las cámaras todos han vibrado con la química de Laura y William se lleva mucho tiempo rumoreando que los actores no tenían una buena relación mientras rodaban la ficción.

Así, ahora Laura Londoño ha hablado claro sobre esto en una sesión de preguntas y respuesta que ha hecho con sus fans a través de Instagram Stories donde contesta a la pregunta: "¿Por qué hablan tanto de tu mala relación con William Levy?"

"Óyeme, yo me pregunto exactamente lo mismo porque no sabes cuántas preguntas hay de '¿Verdad que te llevabas muy mal con William…?'", empieza diciendo.

Para después aclarar que no siempre han tenido la mejor relación pero que son cosas normales: "No, bueno, aquí hay de todo. Había días que nos llevábamos superbién y días que no porque eso es así en la vida real y en la vida de ficción y en todas las vidas. A veces uno quiere y a veces uno no quiere ver al otro, pero aún así seguimos trabajando".

Además, Laura también respondió a si volvería a trabajar con él en otro proyecto: "Volvería a trabajar con él, claro que sí, obvio que sí".

"Agradecí enormemente además trabajar al lado de él, aprendí millones de cosas. No necesariamente uno se tiene que volver íntimo amigo de todas las personas con las que trabaja y eso no necesariamente quiere decir que uno los odia, los detesta. No nos vayamos a los extremos. Todo estuvo perfecto", termina diciendo.

