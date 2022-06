El remake de 'Café con aroma de mujer' ha sido todo un éxito a nivel internacional. Laura Londoño y William Levy son los grandes protagonistas de la telenovela donde encarnan a Gaviota y Sebastián Vallejo.

Su historia de amor ha cautivado a millones de personas pero fuera de las cámaras mucho se ha rumoreado sobre la relación real de los actores. Así, en el vídeo de arriba puedes ver lo que dijo Laura Londoño sobre su supuesta mala relación. Pero, ahora, ha vuelto a hablar con 'People' en español sobre su experiencia con el cubano.

"Había momentos que yo decía, ¿pero por qué este señor está así conmigo? ¿Qué le pasa? Está raro'", dice sobre la forma en la que William Levy tenía de enfrentarse a la hora de grabar.

Además, la colombiana ha revelado que, al principio, no sabía quién era el Levy, aunque contaba con una dilatada carrera como actor: "Yo soy muy despistada, yo vivo como en otro planeta. Yo no sabía muy bien quién era William Levy, tengo que admitirlo. Cuando me dijeron lo primero que hice fue meterme a Google", afirma.

"No tenía ni idea. Me metí a Google, claro lo vi y cuando lo vi dije: 'Ah, sí, claro lo he visto, obvio'. Pero no tenía ningún referente, no sabía mucho sobre él, entonces todo fue nuevo", continua diciendo.

Londoño también ha comentado cómo lo conoció: "Tuvimos como una reunión donde estábamos todo el equipo leyendo los primeros capítulos. Ahí claro yo lo miraba, lo analizaba. Ya después de todo este proceso trabajando con él ha sido lindo descubrirlo de cero. A mí me gusta eso: cuando uno no tiene como ideas preconcebidas de la gente y entra como con toda la disposición y apertura a conocer a esa persona de cero", concluye.

