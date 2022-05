'Café con aroma de mujer': Laura Londoño cumple uno de sus sueños en su visita a Madrid

Tras el arrollador éxito que cosechó en Colombia, 'Café con aroma de mujer', ahora la telenovela se ha convertido en un fenómeno mundial. Un éxito que lo comparte también con Laura Londoño, que interpreta a Gaviota en la serie y la coprotagoniza junto a William Levy, quien encarna a Sebastián Vallejo.

La popularidad que ha alcanzado en España le ha llevado a ser embajadora de la marca internacional de Colombia, su tierra, que ha promocionado estos días en Madrid. En su visita Laura Londoño ha estado acompañada por su marido Santiago Mora, y su hija más pequeña, de las dos que tiene el matrimonio

Como puedes ver en el vídeo de arriba, la actriz colombiana no ha dejado de compartir fotos de su estancia en Madrid a través de su Instagram, donde ha agradecido la confianza que han depositado en ella desde Marca País de Colombia, y ha comentado también la experiencia exhausta de estos días que ha exprimido al máximo: "Corriendo porque se está acabando el paseo y aún tengo mucho por hacer. Me encantan los días que parecen de 30 horas, a mis acompañantes no tanto".

También ha comentado en sus redes lo acogida que se ha sentido en Madrid durante su estancia: "Madrid de mi corazón. Amo esta ciudad porque está llena de amigos y bondades". En uno de sus actos como embajadora nos dejó un entrañable momento en el que, por primera vez, se le pudo escuchar dando un concierto propio como cantante, más allá de escucharla en cada capítulo de 'Café con aroma de mujer', ya que es la encargada de poner voz a la Banda Sonora.

"Montamos este concierto en una semana, fueron cinco ensayos, pero perfectamente exprimidos. Y fue increíble. Como yo les decía, 'me siento como Gaviota en el bar de Don Pedro'. Me sentí cómoda, muy acogida y me encantó ver a la gente cantar conmigo. Este es otro nivel de experiencia", ha contado en una entrevista con La Otra Crónica.

En 'Café con aroma de mujer', Laura Londoño interpreta a Teresa Suárez, 'La Gaviota', una mujer humilde que se traslada a la hacienda Casablanca como recolectoras de café. Pero la muerte del dueño de la hacienda, Don Octavio, frustra sus esperanzas de tener sus propias tierras. Es entonces cuando aparece uno de los descendientes del fallecido, Sebastián (William Levy), con el que Teresa comienza un romance que traspasa las diferencias de clase.

