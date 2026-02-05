Vuelve Gossip Girl: La creadora trabaja en una nueva historia con Blair Waldorf

Gossip Girl es una de esas series que marcó a toda una generación. Considerada como la versión adolescente de Sexo en Nueva York, esta historia de amores, traiciones y dinero (mucho dinero) fue el sello de identidad de la cadena The CW durante 6 temporadas. De hecho, supuso el salto a la fama de Blake Lively en 2007.

El mundo no dejaba de conspirar sobre quién podía ser la misteriosa Reina Cotilla, devorando episodios semanales con voracidad como bien se hacía en aquella década. Ahora bien, todo lo bueno termina y la audiencia se despidió de la serie en 2012. Aunque, por lo que parece, no fue un adiós para siempre.

Blake Lively, Penn Badgley y Taylor Momsen en la temporada 1 de Gossip Girl | Cordon Press

Y es que Cecily Von Ziegesar, autora de la saga literaria Gossip Girl, publicará una nueva novela independiente que recupera a uno de los personajes más icónicos del universo: Blair Waldorf. El libro, titulado Blair, estará ambientado dos décadas después de los acontecimientos de la serie original de novelas que comenzó en 2002.

Según informa Deadline, la historia seguirá a la antigua socialité neoyorquina en su regreso a la Gran Manzana, donde intentará volver a situarse en lo más alto de la jerarquía social del Upper East Side, el mismo entorno elitista que marcó su adolescencia en los libros.

Serena van der Woodsen y Blair Waldorf en 'Gossip Girl' | The CW

Por el momento, los detalles concretos de la trama se mantienen bajo secreto, aunque la publicación de Blair está prevista de forma provisional para el verano de 2027, más de 25 años después del lanzamiento del primer libro de Gossip Girl.

Cabe recordar que la versión literaria de Blair difiere en varios aspectos del personaje que popularizó Leighton Meester en la serie de The CW. En los libros, Blair mantiene principalmente una relación romántica con Nate Archibald, mientras que en la adaptación televisiva su historia de amor central fue con Chuck Bass, interpretado por Ed Westwick.

Todavía es pronto para saber si esta continuación tendrá su propia serie como sucedió con Gossip Girl. Sin embargo, ya de por sí es una gran noticia para todos aquellos que se quedaron con ganas de más tras ver el último episodio (o leer la última página).