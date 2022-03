El reboot de 'Gossip Girl' ha dado mucho que hablar con su primera temporada, y es que la ficción de HBO Max se ha convertido en una de esas series que o la amas o la odias.

Esta nueva generación de la élite de Manhattan cuenta una historia muy diferente pero con referencias similares a la original, como la rivalidad entre dos protagonistas populares o el heredero rico que sufre la presión del legado de su familia.

En los primeros episodios se han dejado ver algunas caras conocidas muy relacionadas con la antigua protagonista, Blair Waldorf: su madre, Eleanor Waldorf, y la que fuera su doncella Dorotta.

La nueva generación de 'Gossip Girl' | HBO Max

Así, la emoción y esperanza de los fans ante la posibilidad de ver a Leighton Meester haciendo una visita por el Upper East Side, y ahora la actriz ha respondido.

Meester está presentando su nuevo thriller para Netflix, 'Fin de semana en Croacia', y durante una entrevista se ha animado a reconocer que sí, ha visto el reboot. Pero, ¿estaría dispuesta a hacer un cameo?

"Esto me lo han preguntado varias veces, y estoy en plan, 'no lo sé puede'", reconoce riendo.

"Sabes, no estoy segura del todo. Sí diré que he visto la nueva, y creo que es bastante increíble. Me alegro por ellos, creo que están haciendo toda una cosa nueva, y no es que crea que no encajamos pero, hablo mejor por mí misma, no siento que no encajemos", reconoce.

"Pero sí diré, me siento muy bien dando un paso atrás y dejándoselo a los chicos, a la nueva generación joven, lo están haciendo genial. Así que eso es lo único que diré por ahora, ya sabes... nunca digas nunca".

¿Cuándo vuelve 'Gossip Girl'?

Después de una primera temporada que ha hecho bastante ruido, HBO Max ya dio luz verde a una segunda parte.

La temporada 2 está en marcha con el showrunner Joshua Safran, y aunque no se saben muchos detalles se espera que pueda llegar para el verano de 2022. De momento se encuentra en producción y puedes ver el tráiler de lo nuevo arriba.

