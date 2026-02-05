Jason Isaacs, de 62 años, atraviesa hoy una etapa de estabilidad personal tras más de dos décadas sobrio, pero reconoce que durante años vivió atrapado en una espiral de consumo que casi lo destruye.

El eterno Lucius Malfoy ha recordado el día que acudió por primera vez a un hipnoterapeuta por un trabajo y terminó enfrentándose a la verdad de su adicción: "Fui a un hipnoterapeuta porque estaba haciendo una película sobre un detective que usaba hipnoterapia y tenía una regresión a la infancia. Así que fui y le dije: 'Me encantaría hacer una sesión de regresión'. Y ella me dijo: 'Genial, es fácil. ¿En qué problemas quieres trabajar?'. Y yo le respondí: 'Para ser sincero, soy actor. Vengo preparado para la investigación. No tengo ningún problema'… Y entonces le dije: '¿Tenemos algún tipo de confidencialidad entre nosotros, como con los médicos?'".

Jason Isaacs en The White Lotus | HBO Max

Sin embargo, el actor de The White Lotus terminó confesando su adicción: "Consumo drogas todo el tiempo". Cuando la terapeuta le preguntó si estaba drogado en ese mismo momento, él fue tajante: "Sí, siempre estoy drogado o algo así".

Durante la sesión, el ejercicio de regresión lo llevó a enfrentarse con su yo niño: "Me pidió que me imaginara cuando era un niño pequeño, había una fotografía mía que recuerdo en la oficina de mi padre, de pie en una silla. Me preguntó: '¿Cuántos años tienes?'. Le respondí: 'Tengo unos cuatro años'. Ella me dijo: 'Acércate al pequeño Jason, abrázalo y dile que lo amas y que vas a cuidarlo'". La reacción del actor fue devastadora: "Lo pensé un segundo y dije: 'No… no voy a mentirle… no lo amo. No lo estoy cuidando. Estoy tratando de hacerle daño'". Al salir del trance, recuerda que la terapeuta le preguntó qué creía que significaba eso y él respondió: "Creo que significa que me hago daño todo el tiempo".

Jason Isaacs como Timothy Ratliff en The White Lotus 3 | HBO MAx

Isaacs reconoce que ese momento no supuso una recuperación inmediata: "Me gustaría decir que la gran historia es que luego me recuperé. Estoy sobrio ahora, lo que significa que asisto a grupos de 12 pasos y dejé de beber y consumir drogas hace 27 años. Me gustaría decir que eso sucedió al día siguiente. No fue así. Fueron años".

Durante ese tiempo, admite que era consciente del daño que se hacía: "Supe a cada minuto, cada vez que tomaba una droga, cada porro y cada pastilla, que no lo hacía por diversión. No me iba a convertir en el alma de la fiesta. Sabía que eso era solo una pequeña cantidad de clavos más en mi ataúd".

Jason Isaacs en Harry Potter y la cámara secreta | Warner Bros.

Al describir su estado emocional de entonces, el actor es demoledor: "Mi mundo simplemente se encogió y las paredes se cerraron. Y todo lo que quería era estar solo con mi corazón apenas latiendo. Probablemente quería morir, pero no quería suicidarme. Simplemente no quería despertar más ni vivir esclavizado por las sustancias". Y añade: "No quería que el mundo se aclarara. Lo extraño es que la mayoría de la gente no lo sabía y yo estaba trabajando con éxito. Simplemente no podía afrontar nada en absoluto".

Sobre el punto en el que se encontraba vitalmente, resume: "No era lo suficientemente joven como para que la gente dijera: 'Qué terrible desperdicio de potencial' o 'ya era demasiado tarde para vivir rápido o morir joven'. Otras personas tienen historias muy inspiradoras, un poco religiosas, pero yo simplemente no podía más. Iba a vivir o morir, así que busqué un trozo de madera flotante".

Jason Isaacs en la escena de su desnudo en The White Lotus 3 como Timothy Ratliff | HBO Max

En esta misma conversación durante el podcast Great Chat Show de Josh Smith, Isaacs también habla de episodios de acoso que sufrió en algunos rodajes: "También sufrí mucho acoso en los sets de rodaje. Hay ciertos directores que son conocidos por ser acosadores, y yo he sido la persona acosada a lo largo de los años, y no ha sucedido desde hace mucho tiempo, hasta hace muy poco".

El actor relata cómo intentaron humillarlo: "Hubo alguien que decidió intentar humillarme constantemente. Era simplemente su modus operandi, porque los amenazaba o porque me llevaba bien con la tripulación, o porque lo llevaba haciendo mucho tiempo". Y explica cómo reaccionaba el entorno: "Tengo la suficiente experiencia y me siento lo suficientemente cómodo en mis propias relaciones con el resto del equipo como para ver que esta persona simplemente estaba haciéndose pasar por idiota y me estaba gritando cuando intentaba insultarme. Todo el equipo pensaba: '¿Qué le pasa a esa persona? En realidad, las ideas de Jason son buenas y él está siendo respetuoso con todos los demás'".

Hoy, con más de dos décadas de sobriedad a sus espaldas, Jason Isaacs mira atrás sin edulcorar su pasado, consciente de que su recuperación no fue un momento puntual sino un proceso largo, doloroso y lleno de recaídas emocionales. Su testimonio, crudo y sin heroicidades impostadas, pone voz a una realidad que muchos viven en silencio dentro y fuera de la industria: la adicción no distingue entre éxito y fracaso, y la salida no llega como un golpe de suerte, sino a base de resistir un día más, una noche más, una decisión más.