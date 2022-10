'Vigilante', la próxima serie de Netflix que tienes que ver si te ha gustado 'Dahmer'

Un matrimonio interpretado por Naomi Watts y Bobby Cannavale decide, junto a sus hijos, mudarse a la que parece la casa de sus sueños. Para ello empeñan todo su dinero, y hasta el que no tienen, por ir a vivir a esa mansión de Nueva Jersey. Pronto esta decisión se convertirá en un infierno para la familia Brannock. Las siniestras cartas que reciben de alguien que se hace llamar 'el Vigilante' son solo el principio. Enseguida empiezan a salir a la luz los siniestros secretos del vecindario.

Para los amantes de los thrillers 'Vigilante' tiene todos los ingredientes para convertirse en una de esas series que se ven del tirón. No obstante tiene, entre otro de sus alicientes, el hecho de que es una miniserie con historia cerrada y de sólo 7 capítulos. Pero ahí no acaba la cosa, y es que esta historia está basada en hechos reales y lleva el sello de Ryan Murphy.

Aunque es un creador de sobras conocido, es posible que dado el éxito reciente de su anterior serie, 'Dahmer', esta haya sido la primera creación de Ryan Murphy que haya visto mucha gente. Lo cierto es que antes de 'Dahmer' y 'Vigilante' Ryan Murphy tiene en su curriculum 'Pose', las diferentes entregas de 'American Horror Story' y las dos antologías de 'American Crime Story', la que relata el juicio a OJ Simpson y la del asesinato de Gianni Versace.

En 'Vigilante', 'The Watcher' en su versión original, Murphy ha fichado no solo a Naomi Watts y Cannavale, y en el reparto de la serie destacan también Mia Farrow, Jennifer Coolidge ('The White Lotus') y Margo Martindale, entre otros. La serie consigue crear una atmósfera asfixiante desde el minuto 1 y la incógnita sobre la identidad del acosador de los Brannock atrapa al espectador. Si te gustó 'Dahmer', 'Vigilante' está hecha para ti.

