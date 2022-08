El vídeo de William Levy tras cumplir 42 años: "Me estoy poniendo madurito"

William Levy, famoso por su papel protagonista en 'Café con Aroma de Mujer', ha cumplido ya sus 42 años, en medio de la ola de fama que arrastra desde que comenzara el fenómeno de esta serie, que protagoniza junto a Laura Londoño.

Actualmente está rodando 'Montecristo' en España, donde ha podido comprobar cuántos fans mueve en este país, incluso teniendo algún percance por ello. Y, aunque esté trabajando en su nueva serie, rodada en varias localidades españolas, ha podido sacar un momento para dirigirse a sus seguidores de Instagram.

Lo ha hecho en un vídeo donde demuestra todo su amor hacia sus fans: "Por acá para agradecerles todo el cariño que me han brindado en este día tan especial. Cumpliendo 42 años. Igual me siento joven, que es lo importante".

"Me estoy poniendo más madurito, digámoslo así. Pero agradecido por todos los mensajes que me han mandado de todas partes del mundo. No tengo palabras para agradecerles lo que siento. Me hacen sentir una persona muy afortunada y muy bendecida, porque tener el cariño de ustedes... eso me hace especial. Porque el cariño de ustedes es especial, son gente muy especial y llena de cariño. Se lo agradezco de corazón y les deseo de vuelta todo lo mejor del mundo", se despide el actor cubano.

Los hijos de William Levy felicitan al actor de 'Café con aroma de mujer'

Las redes también se han llenado de felicitaciones y muestras de cariño hacia Levy. Entre tantas otras, las de sus dos hijos, Kailey y Christopher, que tuvo junto a su ex, Elizabeth Gutierrez. Kailey, su hija pequeña, ha felicitado así a su padres: "¡Felicidades papá! Me inspiras más y más cada día, gracias por todo lo que me das. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar y espero que estés teniendo un gran día papi".

Christopher, al igual que su hermana, ha compartido una imagen de su más tierna infancia junto a Levy, al que expresa también mucha gratitud y amor por su cumpleaños: "Feliz cumpleaños al mejor padre que uno puede pedir. Gracias por todos tus sacrificios, por todo lo que haces por mí y por la familia. Gracias por todo y disfruta tu maravilloso día, ¡te quiero!".

Los hijos de Levy y Gutierrez son un nexo que mantiene a la pareja unida, después de su sonada separación este año, tras más de 20 años casados, y justo cuando Levy ha alcanzado el mejor momento de su carrera. Un tema, el de la separación con Elizabeth, que le ha perseguido estos últimos meses, hasta el punto de hacer una petición a los medios para que dejen de preguntarle por ello en las entrevistas.

